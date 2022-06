Litiga con la moglie, evade i domiciliari e va dalla polizia con la valigia: “Non voglio tornare a casa” Stanco dei continui litigi con la moglie, un uomo di 35 anni ha evaso i domiciliari e si è presentato con la valigia in Commissariato chiedendo di essere arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

"Non voglio tornare a casa": sarebbero queste le parole che un uomo di 35 anni avrebbe pronunciato agli agenti del commissariato Lorenteggio a Milano. Una frase utilizzata per giustificare la sua decisione: il 35enne avrebbe infatti evaso gli arresti domiciliari dopo un litigio con la moglie. Si sarebbe infatti presentato con una valigia e i suoi effetti personali e avendo violato la misura cautelare, è stato arrestato.

Durante un litigio avrebbe riportato delle ferite

L'uomo avrebbe raccontato agli investigatori di non riuscire più a dividere l'abitazione con la moglie: la convivenza, sempre a suo dire, sarebbe diventata insostenibile e nei giorni precedenti, durante un litigio, avrebbe riportato delle ferite tanto da essere trasferito in ospedale. Nella serata di ieri, venerdì 3 giugno, attorno alle 20.30 avrebbe deciso di presentarsi in Commissariato. Detto, fatto: è stato arrestato e adesso si trova in carcere.

Un episodio simile anche a Roma: arrestato 32enne

Non è la prima volta che si verifichino episodi simili. Anche due anni fa, questa volta a Roma, un uomo – all'epoca 32enne – si era presentato dai carabinieri della stazione Roma Aventino chiedendo di essere arrestato: il 32enne si trovava ai domiciliari dall'ottobre 2018 per una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo conviveva con la zia e la cugina, con le quali non aveva buoni rapporti: i tre infatti sarebbero stati soliti litigare tanto che, proprio a causa di queste discussioni, il ragazzo avrebbe deciso di andare dai carabinieri. Come nel caso del 35enne, anche il 32enne è stato arrestato per evasione.