Litiga con la moglie e finge di suicidarsi con una pistola giocattolo, la figlia vede tutto e sviene Un uomo nel Pavese ha finto di suicidarsi con una pistola giocattolo durante un litigio con la moglie. Alla scena ha assistito la loro figlia 12enne che, quando il padre ha esploso il colpo, ha perso i sensi.

Un uomo ha fatto finta di spararsi un colpo di pistola alla testa durante un litigio con sua moglie. Alla scena, però, ha assistito la loro figlia di 12 anni che, già sconvolta per i toni della discussione, vedendo il padre compiere quel gesto ha perso i sensi. La ragazzina è stata poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Stradella (in provincia di Pavia), mentre l'uomo è stato sottoposto a una visita psichiatrica.

Il litigio e il finto tentativo di suicidio

L'episodio, raccontato da La Provincia Pavese, è avvenuto nel pomeriggio della scorsa domenica, 24 settembre, in un comune nei dintorni di Stradella. Marito e moglie si sono messi a litigare con toni pesanti e insulti sempre più "forti".

All'improvviso, forse esasperato per la situazione, l'uomo ha impugnato una pistola giocattolo che teneva in casa e se l'è puntata alla testa. Probabilmente senza rendersi conto che lì vicino c'era la loro figlia di appena 12 anni, che già era sconvolta per i genitori che non smettevano di urlare, ha esploso un colpo. Ovviamente la finta arma era caricata a salve, ma la ragazzina ha comunque perso i sensi.

La 12enne è stata trasportata al pronto soccorso

Subito è partita la chiamata al 118. All'arrivo dei soccorsi, la ragazza era sveglia e sotto shock. Gli operatori sanitari hanno provato a tranquillizzarla e poi l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Stradella per controlli.

Per quanto riguarda i genitori della ragazzina, sul caso stanno lavorando i carabinieri della Compagnia locale. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti e si sta valutando se prendere qualche provvedimento. Il padre, intanto, è stato accompagnato al San Matteo di Pavia dove è stato sottoposto a una visita psichiatrica.