Litiga con il vicino per il parcheggio e lo prende a martellate in testa: indagano i carabinieri Un 38enne e un 57enne nel Lecchese si sono scontrati fisicamente durante l'ennesimo litigio per un posto auto sotto casa. Testimoni hanno raccontato che uno dei due ha colpito l'altro con un martello alla testa.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo ha preso a martellate il vicino di casa a causa di un posto auto. È accaduto intorno alle 14 di ieri, sabato 30 dicembre, in via Manzoni a Calolziocorte (in provincia di Bergamo). Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, i due stavano litigando per l'ennesima volta per un parcheggio nei pressi di una zona residenziale quando uno si è armato e ha colpito l'altro. Il caso è stato affidato ai carabinieri del Comando provinciale di Lecco che dovranno ricostruire la dinamica e accertare che il martello sia stato effettivamente utilizzato nello scontro.

Il litigio per un posto auto

In quella parte di Calolziocorte ci sono numerosi condomini, ma un solo spiazzo dove poter parcheggiare. Così le discussioni tra i residenti della zona per i posti auto sono all'ordine del giorno. In particolare, due uomini, un 38enne e un 57enne entrambi italiani, sarebbero soliti discutere per lo stesso posto. Il 30 dicembre, però, il litigio è degenerato in uno scontro fisico.

Uno dei due avrebbe impugnato il martello e colpito alla testa il rivale. Quest'ultimo, riporta La Provincia di Lecco, avrebbe reagito scagliandosi contro il suo aggressore. Lo scontro si è concluso solo dopo l'arrivo delle forze dell'ordine e dei sanitari.

Le condizioni dei contendenti e le indagini dei carabinieri

L'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini ha portato via uno dei contendenti al pronto soccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre l'uomo che avrebbe subito le martellate è stato trasportato in codice verde al Manzoni di Lecco dal Soccorso Bellanese. Per entrambi si parla di contusioni e abrasioni, nessuno avrebbe quindi riportato conseguenze gravi.

I carabinieri di Lecco, intanto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Il motivo del litigio ha avuto numerosi riscontri ed è dato ormai per accertato. Resta da chiarire la dinamica dello scontro fisico e se, come hanno dichiarato alcuni, è vero che uno dei due ha usato un martello per colpire l'altro.