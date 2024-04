video suggerito

Feto trovato in un cassonetto nel Pavese: indagano i carabinieri In provincia di Pavia è stato trovato un feto di poche settimane in un cestino: i carabinieri hanno avviato le indagini.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, venerdì 5 aprile, è stato trovato un feto di poche settimane in un cassonetto di un parco di Parona, un comune della Lomellina che dista a pochi chilometri da Vigevano (Pavia).

A scoprirlo sono stati alcuni operatori ecologici che erano impegnati in alcuni lavori di pulizia dell'area. Dopo aver svuotato alcuni cestini in via Papa Giovanni XXIII, hanno individuato il feto. Hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. Le forze dell'ordine hanno raccolto la testimonianza dei lavoratori e proceduto con tutte le operazioni.

Il feto è stato consegnato ai medici dell'istituto di Medicina legale dell'Università di Pavia. Sarà sottoposto a tutti gli esami del caso. É possibile che, considerate le dimensioni ridotte, il periodo di gravidanza sia stato breve. I militari hanno avviato le indagini del caso per poter ricostruire la dinamica. Saranno anche analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono installate vicine al parco.