L’italiana Ilaria Dentella trovata morta in Messico, era scomparsa da più di 6 mesi: giallo sul decesso

Negli scorsi giorni la 47enne italiana Ilaria Dentella è stata trovata senza vita a Playa del Carmen, in Messico. La donna, originaria di Morbegno (Sondrio) ma in Messico da 15 anni, risultava scomparsa dallo scorso gennaio. Il ritrovamento del cadavere è stato confermato dalla Procura messicana, che però non ha chiarito se ci siano indagini in corso né ha diffuso notizie in merito alle circostanze nelle quali è stato trovato il corpo.

Ilaria Dentella (Fonte: Facebook).

Negli scorsi giorni a Playa Del Carmen, in Messico, è stata diffusa la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Ilaria Dentella, 47enne italiana originaria di Morbegno, in provincia di Sondrio. Della donna non si avevano più notizie dal 21 gennaio: il 23 gennaio, due giorni dopo il suo ultimo avvistamento, risalente a più di sei mesi fa, era stata presentata una denuncia di scomparsa. A seguito dell'esposto, le autorità messicane della regione di Quintana Roo avevano attivato come da prassi il protocollo Alba, una procedura prevista in Messico appositamente per le sparizioni di donne e ragazze nel Paese.

Una foto di Ilaria Dentella (Fonte: Facebook)

Era stato quindi fornito un identikit di Dentella, nel quale la 47enne veniva descritta come una donna dalla pelle chiara, corporatura media, capelli mossi e biondo scuro, occhi azzurri e alta circa un metro e 70. Come segni di riconoscimento venivano segnalati una cicatrice sopra al sopracciglio destro e un dente dell'arcata superiore scheggiato. Al momento della scomparsa indossava una maglietta gialla, pantaloni blu navy e sandali neri.

Il ritrovamento del suo cadavere è stato confermato dalla FGE (Fiscalía General de la República, ovvero la Procura Generale della Repubblica del Messico) lo scorso venerdì, il 1° agosto. Al momento, però, non sarebbero state fornite informazioni sul luogo del ritrovamento e sulle condizioni del corpo. La Procura non avrebbe rilasciato nessuna relazione forense, né avrebbe fatto sapere se siano state attivate indagini sulla morte di Dentella.

Stando alle prime informazioni trapelate, quasi nessuno a Morbegno sapeva della scomparsa di Dentella, madre di due figli. La donna si trovava in Messico da circa 15 anni: si sarebbe trasferita dopo aver ricevuto una condanna in Italia a un anno e tre mesi di reclusione. La pena le sarebbe stata poi condonata per effetto di un indulto. Online risultano esserci alcune recensioni su presunti tour turistici in Messico effettuati dalla stessa Dentella: alcuni utenti, però, scrivono di essere stati truffati dalla donna. Per il momento non è chiaro se le attività della 47enne in Messico possano essere collegate in qualche modo con la sua morte.