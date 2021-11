L’influencer Simone Pedersoli esce con il libro “I sogni hanno le ruote”: la prefazione è di Fedez Simone Pedersoli, celebre influencer affetto da atrofia muscolare spinale, ha annunciato l’uscita del suo libro. Un lavoro di due anni che ripercorre la vita, le avventure e gli incontri che Simone è riuscito a fare, guardando la malattia come fosse una forza, un modo per vedere il mondo da una prospettiva diversa. Punto di vista che ha incantato anche personaggi famosi come Fedez, che ha scritto la prefazione.

A cura di Simona Buscaglia

Due anni fa, in piena quarantena, Simone Pedersoli decide di scrivere un libro sulla sua storia. Nonostante la sua malattia, l'atrofia muscolare spinale, il 23enne di un paese in provincia di Brescia è diventato un famoso influencer su Tik Tok e Instagram. Ha deciso di mettere nero su bianco le sue piccole battaglie quotidiane e le sue gioie, i risultati raggiunti con tanta fatica. "Non pensavo che ci volesse così tanto per scrivere un libro – scrive su Instagram – È proprio vero che nulla è impossibile se lo vuoi veramente. Chi mi conosce già sa che a scuola non ero un grande studioso e, come tutt’ora, nemmeno un gran lettore. Oggi però mi ritrovo a pubblicare con una delle più grandi case editrici al mondo: Piemme Mondadori. Questa per me è una grandissima soddisfazione".

Un libro sulla sua vita e le sue avventure, come l'incontro con Fedez

Fra le pagine del libro scorre la vita di Simone, dall’asilo alle superiori, dai social ai giorni nostri, "senza dimenticare i miei incontri con i personaggi famosi e tantissime belle avventure" ribadisce sempre sui social. Il libro ha infatti la prefazione di Federico Lucia, in arte Fedez, "una persona fantastica e dal cuore d’oro che ho avuto la fortuna di conoscere durante questo mio viaggio – ha concluso Simone in un suo messaggio – Non saprò mai come ringraziarti Fede, mi hai fatto un regalo grandissimo". Quello che non si può non notare è la voglia di vivere e il desiderio di incontri di Simone, la sua passione per le auto sportive, per gli animali, e anche per i viaggi in furgone con il suo migliore amico. La malattia, dice Simone, è "un punto di forza", uno sguardo diverso sul mondo. Come dice Fedez nella sua prefazione: «Seguitelo: non ve ne pentirete". Il libro sarà disponibile dal 26 ottobre in tutte le librerie