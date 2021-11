Limbiate: una residenza per anziani verrà intitolata a Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo Domenica 7 novembre verrà inaugurata una residenza per anziani a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, che verrà dedicata alla memoria di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano scomparso in Congo lo scorso febbraio in seguito a un attentato. Alla cerimonia oltre al sindaco di Limbiate ci saranno anche la moglie e i genitori dell’ambasciatore.

A cura di Simona Buscaglia

Una residenza per anziani a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, verrà dedicata a Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano morto in Congo lo scorso febbraio in seguito a un attentato. La struttura verrà inaugurata domenica 7 novembre alle ore 15, dal sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, insieme agli amministratori delegati di Gruppo Gheron, Massimo e Sergio Bariani, al direttore Michela Cossu. Alla cerimonia parteciperanno anche i genitori e la moglie dell'ambasciatore. A Limbiate Attanasio era nato e oggi un complesso all’avanguardia ricorderà il suo impegno per aiutare il prossimo. Le nuove Rsa si trovano nell’area compresa tra via Trieste e via Gargano, di fronte a un parco. L’edificio principale, di quattro piani, è suddiviso in due strutture – Attanasio e Limbiate – per un totale di 240 posti letto. Saranno presenti anche dei nuclei protetti dedicati agli Ospiti con fragilità cognitiva (Alzheimer), in fase iniziale ma anche avanzata, oltre a un Centro Diurno Integrato per il supporto quotidiano degli anziani del territorio, un servizio di Rsa Aperta e un Servizio Domiciliare.

Luca Attanasio, ambasciatore in Congo con un pezzo di cuore sempre a Limbiate

Luca Attanasio, nonostante i mille impegni quotidiani nello svolgimento della sua missione in Congo, aveva sempre un occhio di riguardo per il suo paese natale, Limbiate. Con il sindaco della cittadina, Antonio Romeo, li legava una profonda amicizia, tanto da sentirsi spesso, anche solo per congratularsi per qualche nuova conquista per quel territorio in provincia di Monza Brianza: "Luca deve essere un esempio – aveva spiegato a Fanpage.it il sindaco Romeo – che i sogni si avverano anche se lui è cresciuto in un paese di provincia e non aveva nessun parente ad aiutarlo nella carriera diplomatica. Ha studiato ed è arrivato dove è. Anche se per me resta l'eterno giovane".