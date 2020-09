in foto: (Immagine di repertorio)

Ha sentito le urla della madre, picchiata dal papà violento e ubriaco. E per fortuna il figlio della coppia, un bimbo di soli 3 anni, nonostante la giovane età ha capito che qualcosa non andava e con grande intelligenza è riuscito a chiamare i vicini, facendo poi allertare i carabinieri. Grazie allo spirito di iniziativa del bambino, i militari dell'Arma sono riusciti ad arrestare un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine per via dei suoi precedenti per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Il papà violento è finito in carcere

L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Il bambino stava dormendo quando ha sentito la mamma urlare: la donna, 33 anni, stava subendo l'ennesima aggressione da parte del marito violento, per di più annebbiato dall'alcol. L'uomo, rincasato ubriaco, ha iniziato a colpire la donna con calci, pugni e anche a prenderla a morsi. Il bambino, spinto dall'amore materno, si è alzato dal letto e senza farsi vedere è uscito di casa ed è andato a suonare alla porta dei vicini, chiedendo il loro aiuto. Immediata la chiamata ai carabinieri di Cesano Maderno, che quando sono arrivati a casa hanno arrestato in flagranza di reato il 36enne. L'uomo è stato portato nel carcere milanese di San Vittore, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La moglie è invece finita all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata medicata per le lesioni subìte: dopo l'ennesima aggressione ha deciso di denunciare il marito violento, raccontando che quella della scorsa sera era stato solo l'ultimo di una serie di episodi analoghi che andavano avanti da anni.