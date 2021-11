“L’Idroscalo il Central Park di Milano”, l’idea per rendere vivibile il parco 365 giorni all’anno L’Idroscalo deve diventare il Central Park di Milano ed essere vivibile 365 giorni all’anno. Questa l’idea per tenere acceso l’entusiasmo nel parco milanese dopo il periodo estivo con eventi che accolgano tutti, dai grandi ai piccini.

L'idea è semplice. L'Idroscalo non può più permettersi di essere stagionalizzato ed essere vissuto solo durante i mesi più caldi dell'anno. Come Milano, città che lo ospite e per cui rappresenta da sempre un valore aggiunto, il parco vuole mutare e rendersi vivibile per tutti i giorni dell'anno, accogliendo giovani e meno giovani, famiglie e bambini con un'offerta rinnovata e adatta alle esigenze di tutti. In quest'ottica, è nato Santambrogio 1981, un nuovo locale che permette ai clienti di sperimentare un'offerta culinaria di eccellenza.

Vivere l'Idroscalo 365 giorni l'anno

Con l'idea di rendere l'Idroscalo il Central Park di Milano, il parco mette a disposizione i suoi spazi per dare vita a nuovi luoghi di aggregazione. Nel suo cuore ha aperto Santambrogio 1981, un locale poliedrico aperto dalla mattina alla sera che vuole accogliere le famiglie e i più piccini attraverso il Family Brunch. Già attivo anche durante la scorsa estate, il locale si affaccia sul parco e sul bacino d'acqua che ospita. In inverno, per far fronte alle temperature più rigide, ci si può scaldare all'ombra dei funghi allestiti e sotto ai plaid prestati dal locale. Come spiegato dall'organizzazione, "l'Idroscalo non fa più rima solo con estate. L'obiettivo è fare il modo che uno dei luoghi più simbolici della città torni a vivere in qualunque giorno dell'anno, attraverso un progressivo processo di destagionalizzazione che trasformi il parco in un punto di riferimento per i milanesi, per i residenti della provincia e per i tantissimi turisti".

Gli eventi per famiglie e bambini sotto Natale

Il prossimo appuntamento è in programma dopodomani, sabato 27 novembre, mentre il seguente si terrà l'11 dicembre. Entrambi sono dedicati al Natale, che dista appena un mese. Gli eventi sono per lo più dedicati ai bambini con l'aiuto di animatori che li accompagneranno tra il face painting (dalle 12 alle 13.30), giochi a tema (13.30-14.30) e laboratorio creativo (14.30-16).