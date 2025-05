video suggerito

Licenziata maschera della Scala, il sindacato: "Gridò 'Palestina Libera' quando arrivò Giorgia Meloni a teatro" Lo scorso 4 maggio un'inserviente del teatro ha urlato "Palestina Libera" alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata alla Scala per un concerto. La maschera, denuncia il sindacato Cub Informazione e Spettacolo, ora è stata licenziata perché avrebbe "tradito la fiducia disobbedendo a ordini di servizio".

Foto da LaPresse

Il teatro alla Scala di Milano avrebbe licenziato una delle sue maschere che, secondo quanto riferito dal sindacato Cub (Confederazione Unitaria di Base) Informazione e Spettacolo del teatro, prima del concerto dello scorso 4 maggio ha gridato "Palestina Libera" all'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre la premier faceva il suo ingresso nel palchetto reale.

"Evidentemente per la direzione – scrivono i sindacalisti in una nota – la giovane ha detto qualcosa da punire severamente. Nel provvedimento di licenziamento, firmato dal sovrintendente Fortunato Ortombina, viene sottolineato che ella ha tradito la fiducia disobbedendo a ordini di servizio ma a noi vien da dire che lei ha dato retta alla sua coscienza. L’obbedienza non è più una virtu’, così come scrisse Don Milani".

La Confederazione, infine, ha annunciato di voler mettere in capo "tutte le azioni sindacali per difendere questa coraggiosa ragazza a cui va la nostra massima solidarietà. Difenderemo il diritto al lavoro e il diritto a manifestare il proprio pensiero. In questo Teatro sembra di assistere al restringimento di tutti gli spazi democratici in sintonia col decreto sicurezza che il governo ha appena sfornato".



Sul licenziamento si è pronunciato anche Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia: "Mi pare un provvedimento assolutamente spropositato – ha detto – Vogliamo vederci chiaro e comprendere esattamente la reale dinamica dei fatti. Non mi permetto di entrare nel merito di valutazioni che non spettano a me; tuttavia, mi chiedo cosa possa essere accaduto per giustificare una decisione tanto drastica".