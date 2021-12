L’Hard Rock Cafè apre anche a Milano: un nuovo locale in pieno centro L’Hard rock cafè sbarca a Milano: un locale della famosa catena che unisce cibo e musica aprirà nel centro del capoluogo lombardo.

A cura di Francesco Loiacono

La vetrina del futuro Hard Rock Cafè di Milano (Foto: Instagram)

Dopo Roma, Firenze, Venezia e Verona, l'Hard Rock Cafè è pronto ad aprire anche a Milano. Non ci sono al momento comunicati ufficiali da parte della società che unisce la ristorazione con l'amore per un determinato genere musicale, il rock, ma il logo apparso sulla vetrina di un negozio in ristrutturazione nel centro di Milano lascia poco spazio ai dubbi. Il quinto locale italiano della catena famosa in tutto il mondo aprirà in via Dante, tra il Duomo e il Castello Sforzesco. I tempi dell'apertura non sono stati comunicati, ma dal "coming soon" scritto sulla vetrina al civico 5 si presume che il cantiere sarà ultimato entro il prossimo anno.

Aperte le selezioni per il personale

Per molti fan della catena fondata nel 1971 a Londra l'apertura dell'Hard rock cafè di Milano è il coronamento di un sogno: su Facebook è presente addirittura un gruppo per "invogliare qualcuno ad aprire un Hard Rock cafè" a Milano "oppure ottenere i finanziamenti per aprirne uno". Adesso qualcuno potrà anche lavorarci: sono infatti aperte le selezioni per il personale e gli "amanti del rock" possono inviare il curriculum alla mail cv@hrcmilan.com.

Gli Hard Rock cafè sono diventati famosi, tra gli amanti della musica, soprattutto per gli oggetti esposti all'interno – strumenti musicali e altre chicche appartenute a grandi artisti – e per il merchandising: tra i gadget venduti dai vari locali in tutto il mondo, dove sono 167 i Cafè, ad essere particolarmente ricercate sono soprattutto le t-shirt col logo dell'Hard Rock cafè e il nome della città. A breve al lungo elenco si aggiungerà anche Milano, che accoglie così un altro brand rinomato a livello internazionale dopo le aperture più o meno recenti di Starbucks, Primark, Kentucky fried chicken, Uniqlo e Fao Schwarz.