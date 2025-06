video suggerito

L’ex Magneti Marelli di Sesto San Giovanni verrà demolita: al suo punto sorgerà uno studentato La vecchia sede della Magneti Marelli tra viale Italia e viale Marelli a Sesto San Giovanni (Milano) verrà demolita. Al suo posto sorgerà uno studentato progettato dal Collegiate AC Europe. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il render dello studentato alla Magneti Marelli (foto da Castello Sgr)

A Sesto San Giovanni, là dove un tempo aveva sede la Magneti Marelli, una delle principali realtà industriali italiane del XX secolo, sorgerà uno studentato. Lo ha comunicato ieri, lunedì 23 giugno, l'asset manager ARECneprix che ha completato la vendita dell'immobile al fondo Casati IV di Castello Sgr. "Quello delle residenze per studenti rappresenta un mercato dalle grandi potenzialità", ha commentato Domenico Giusti, head of business development della società acquirente. L'opera sarà sviluppata da Collegiate AC Europe, che a Milano gestisce già lo studentato in zona Bovisa e quello in via Frigia, zona Villa San Giovanni.

Stando a quanto comunicato dalle aziende che hanno partecipato alla trattativa, l'immobile situato tra via Marelli e viale Italia a Sesto San Giovanni verrà demolito e la nuova struttura sarà ricostruita da zero in uno spazio di circa 25mila metri quadri. La vendita è stata operata da ARECneprix, un Asset Manager specializzato nella gestione di asset e di aziende in difficoltà, per conto di Ninfea LeaseCo srl in favore del fondo Casati IV di Castello Sgr, una società di gestione del risparmio con più di 80 fondi attivi e oltre 400 immobili. La Cbre, invece, ha agito come advisor commerciale del venditore, supportando anche il cliente sotto il profilo tecnico nella fase iniziale dell’operazione.

L'obiettivo dichiarato è quello di realizzare uno studentato di grandi dimensioni che sia in grado di accogliere un alto numero di universitari soprattutto della Statale e della vicina Bicocca. Il progetto sarà affidato da Collegiate AC Europe. "Dare nuova vita ad un edificio storico, trasformandolo in un’infrastruttura al servizio della comunità locale, è un esempio tangibile di come sia possibile e importante generare valore reale e duraturo", ha dichiarato Marco Sion Raccah, ceo di ARECneprix.