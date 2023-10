L’ex coordinatore cittadino di FdI di Busto Arsizio pubblica la foto di una montagna, ma è Adolf Hitler L’ex coordinatore cittadino di Busto Arsizio (Varese) per Fratelli d’Italia e oggi amministratore unico di Agesp Energia Francesco Attolini ha pubblicato su Facebook la foto di una montagna modificata per far emergere la figura del dittatore Adolf Hitler. Il Pd ha condannato il post, apparso nel giorno in cui Hamas ha bombardato Israele, e chiesto le sue dimissioni.

A cura di Enrico Spaccini

Sta facendo discutere il post apparso due giorni fa, lo scorso sabato 7 ottobre, sul profilo Facebook di Francesco Attolini. L'ex coordinatore cittadino di Busto Arsizio (Varese) per Fratelli d'Italia e oggi amministratore unico di Agesp Energia (la società del gas e del teleriscaldamento) ha, infatti, pubblicato la foto di una montagna innevata dai lineamenti sospetti. Vista alla giusta distanza, quell'immagine fa emergere inequivocabilmente la sagoma di Adolf Hitler.

Si tratta di un effetto ottico reso possibile da strumenti di photo-editing e di intelligenza artificiale. Con determinati software, infatti, è sufficiente avere la foto di un panorama per poterla modificare a proprio piacimento. Mentre un utente con un commento ha fatto notare come il profilo di quella montagna "sembra la figura di Hitler", il post è stato visto anche dall'opposizione.

La nota del Pd di Busto Arsizio

"Cosa intendeva fare Attolini con questo post? Inneggiare allo sterminio degli ebrei, disabili, omosessuali e dissidenti politici voluto dal regime nazista di Hitler?", si è domandato il Pd di Busto Arsizio, "o intendeva forse solidarizzare con i terroristi di Hamas che oggi hanno messo a ferro e fuoco lo stato di Israele?". Nella sua nota pubblicata anche su Facebook, il segretario cittadino dem Paolo Pedotti, ha osservato come la data di pubblicazione di quell'immagine coincide con il bombardamento di Hamas contro Israele che ha provocato centinaia di morti.

"Non ci interessano le motivazioni", sintetizza comunque Pedotti, "si dirà che è la sinistra a vedere il fascismo ovunque e che è stata una goliardata. Tutto ciò è poco credibile ed è già grave nel momento in cui viene compiuto da un privato cittadino". Attolini, però, non è un semplice privato cittadino.

L'impegno politico di Attolini

Da maggio è amministratore unico di Agesp Energia, ma a Busto Arsizio è conosciuto soprattutto per essere stato uno dei fondatori del circolo cittadini di Fratelli d'Italia. Inoltre, alle ultime elezioni amministrative del 2021 è risultato anche il primo dei non eletti nella lista del partito di Giorgia Meloni.

"Un amministratore di una società pubblica dovrebbe essere consapevole che con le sue azioni e con le sue dichiarazioni esprime la visione dell’azienda che rappresenta", ribadisce il Pd, "forse è arrivato il momento per Francesco Attolini di dimettersi per lasciare il posto a persone più attente a rappresentare l’interesse di una società a capitale pubblico". La nota del partito di opposizione si conclude con la richiesta rivolta al sindaco Emanuele Antonelli, supportato dalle liste di centrodestra, di prendere le distanze da quanto pubblicato da Attolini: "È una questione di credibilità".