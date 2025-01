video suggerito

Leoncavallo a Milano, presidio anti sfratto davanti al centro sociale di via Watteau: "Non ce ne andiamo" Presidio anti sfratto stamattina venerdì 24 gennaio al centro sociale Leoncavallo a Milano. Il Tribunale di Milano ha recentemente condannato il Ministero dell'Interno a risarcire per 3 milioni di euro l'azienda proprietaria dell'immobile.

Presidio anti sfratto stamattina al Leoncavallo in via Watteau a Milano, con tanto di bancarelle del mercato agricolo e dj set con big come Cosmo, Venerus, Casino Royale. Risultato: lo sfratto sarà rimandato al prossimo 19 marzo.

La vicenda, insomma, non finisce qui. Del resto lo storico centro sociale milanese, che dal 1994 occupa l'ex-stamperia in zona Greco e in 20 anni ha visto il rinvio di 130 sgomberi, potrebbe infatti presto essere costretto a cambiare casa dopo che il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell'Interno a risarcire per 3 milioni di euro la famiglia di immobiliaristi milanesi Cabassi, che da anni cercano di tornare in possesso dell'immobile.

Il Leoncavallo, così, si trova a un bivio della sua lunghissima storia: o l'associazione accetterà la proposta del trasloco in un capannone abbandonato di proprietà comunale, che Palazzo Marino avrebbe individuato in via San Dionigi 117 a Porto di Mare, o si dovrà procedere allo sfratto. Una strada non facile, dal momento che il centrodestra promette già battaglia contro la riqualificazione e l'assegnazione del lotto (a fronte di un canone mensile da corrispondere al Comune). "Da qui non ce ne andiamo", ha dichiarato intanto Daniele Farina, ex deputato e portavoce del Leoncavallo. "Si troverà senz'altro una soluzione, per un luogo storico di Milano", ha commentato l'avvocato Mazzali.