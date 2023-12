Leonardo La Russa interrogato dai magistrati: è accusato di violenza sessuale insieme a un amico Tommaso Gilardoni e Leonardo La Russa, i due ragazzi accusati per violenza sessuale, saranno interrogati domani martedì 12 dicembre dai magistrati: si va verso la chiusura delle indagini.

A cura di Giorgia Venturini

Iniziano gli interrogatori davanti al giudice per le indagini preliminari di Tommaso Gilardoni e Leonardo La Russa i due ragazzi accusati per violenza sessuale. Le indagini erano scattate quando una ragazza, ex compagna di scuola del figlio del presidente del Senato, aveva denunciato i due ragazzi perché si era svegliata in stato confusionale a casa del giovane La Russa. La ragazza avevano conosciuto i due ragazzi durante una sera in discoteca. Ora la Procura starà andando verso la chiusura delle indagini e tra le ultime fasi sarà quella degli interrogatori. Qui i giovani potranno raccontare la sua versione dei fatti.

Stando al racconto della vittima, la 22enne ha raccontato agli investigatori di aver incontrato il 19enne nel locale e di aver scambiato con lui alcune parole. Era la notte tra il 18 e il 19 maggio. Con La Russa avrebbe bevuto qualche drink poi si sarebbe svegliata a casa del figlio del presidente del Senato in stato confusionale, senza vestiti e nella camera da letto del ragazzo.

La giovane ha subito chiesto spiegazioni e La Russa junior avrebbe raccontato – stando sempre al racconto della 22enne – che avrebbe avuto un rapporto sessuale sia con lui che con un suo amico, Tommy Gilardoni appunto. Una volta fuori da quella abitazione, la ragazza ha telefonato alla madre ed è andata alla clinica Mangiagalli. I medici che l'hanno visitata hanno confermato che la 22enne avrebbe avuto lesioni compatibili con una violenza. Da qui è scattata la denuncia per violenza sessuale.

Nel corso delle indagini gli inquirenti hanno sempre ritenuto "credibile" il racconto della ragazza, in quanto non ci sarebbero incongruenze evidenti o omissioni nella sua denuncia.