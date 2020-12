Sarà la prima messa di Natale a numero chiuso e sarà anche la prima ed essere celebrata entro le 22. Colpa della pandemia che in questo 2020 sta dando un calcio a tutte le tradizioni natalizie: dopo la rinuncia ai festeggiamenti con amici e parenti e il divieto di spostamento a Natale, Santo Stefano e Capodanno, ora anche la messa di mezzanotte della Vigilia è a rischio, almeno in una parrocchia di Legnano. Se non si vuole rischiare di restare fuori dalla porta della chiesa, infatti, sarà necessaria la prenotazione. Come ha precisato il parroco di San Magno, una contrada di Legnano, provincia di Milano, "per partecipare alle messe della vigilia di Natale delle 18 e delle 20 in basilica occorrerà prenotarsi sul sito internet della parrocchia, tramite apposito modulo". Le prenotazioni sono aperte fino al 21 dicembre: si potrà anche telefonare al numero 0331547856 oggi e domani, e dalle 10 alle 12 del 21 dicembre.

La messa della vigilia prima del coprifuoco delle 22

Sarà necessaria una prenotazione via web dunque per assistere in presenza alla messa di Natale nella parrocchia di San Magno. E per chi non riuscisse ad aggiudicarsi un posto in chiesa alcune delle messe della giornata verranno trasmesse in diretta su YouTube. Seguendo un po' l'esempio di quello che hanno fatto anche altre parrocchie d'Italia, prima tra tutte Montale, in provincia di Pistoia dove il parrocco ha invitato i cittadini a scaricare un'app per prenotare il posto: segno che anche la Chiesa si sta preparando a vivere un Natale fuori dal comune. Tutte le parrocchie della Lombardia hanno presentato il loro calendario con gli orari delle messe che verranno celebrate alla vigilia e nei giorni di festività: tutte però dovranno terminare entro le 22, ora del coprifuoco previsto dalle restrizioni governative. Cosa che ha costretto i parroci a trovare delle soluzioni: a Legnano alle 16 della vigilia di Natale sarà celebrata una messa per i bambini del paese. Certo è che a mezzanotte le strade saranno deserte e le porte delle chiese già chiuse a chiave.