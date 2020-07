Lecco, cade sul monte San Martino durante un’escursione: 71enne muore in ospedale

È morto poco dopo l’arrivo in ospedale l’escursionista di 71 anni rimasto vittima di un incidente nella mattinata di giovedì 16 luglio sul monte San Martino: l’uomo, in compagnia di una comitiva, è scivolato per diversi metri battendo la testa su una roccia. Immediato sul posto l’intervento del Soccorso Alpino.