Le scippano il telefono, l’appello della donna: “Ci sono le foto dei miei genitori morti, ridatemelo” Domenica sera, a Milano, una donna è stata scippata. I ladri le hanno portato via il telefono. La 45enne ha contattato Fanpage.it chiedendo di poter essere aiutata nelle ricerche: vuole recuperarlo perché all’interno ci sono le foto dei suoi genitori morti.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Le hanno scippato il telefono e, l'unica cosa che chiede, è di poter recuperare le fotografie dei suoi genitori che purtroppo sono morti. Una donna di 45 anni ha contattato la redazione di Fanpage.it e chiede di poter lanciare un appello proprio per poter riavere quegli amati ricordi. Nella serata di domenica 13 marzo, in via Vigevano a Milano, in zona Porta Genova, due uomini le si sono avvicinati, l'hanno colpita alle spalle, l'hanno scippata e sono scappati con il suo smartphone.

Nel cellulare c'erano le foto dei suoi genitori

I due responsabili sono ora ricercati, ma c'è il rischio che il cellulare non venga più recuperato. Da qui, la scelta di utilizzare altri canali – come i giornali – nella speranza che qualcuno possa aiutarla nelle ricerche. Alla 45enne non importa molto del valore del cellulare. Vuole recuperare solo quelle immagini a lei tanto care soprattutto considerato il fatto che entrambi i genitori hanno perso la vita alcuni giorni fa. E proprio in quel telefono, c'erano le foto degli ultimi giorni trascorsi insieme prima che morissero.

Come contattare la 45enne

Nella richiesta fatta anche alla redazione di Fanpage.it, la donna ha detto inoltre di essere disposta a dare una ricompensa a chiunque l'aiuti a ritrovare il suo telefono. Il cellulare, che domenica sera le è stato portato via, è un iPhone 11 Pro Max. Lo smartphone è di colore oro e, nel momento in cui l'hanno derubata, aveva una cover rosa. La 45enne ha poi lasciato una sua e-mail per chiunque fosse interessato a mettersi in contatto con lei. L'indirizzo in questione è federicacolombo36@gmail.com.