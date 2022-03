Donna uccisa e smembrata, l’appello: “Chi le ha fatto i tatuaggi si faccia avanti” I carabinieri sperano quindi di poter presto risalire all’identità della vittima.

A cura di Ilaria Quattrone

"Si diffondono le presenti informazioni affinché i possibili conoscenti della donna nonché i professionisti del settore (tatuatori ed estetiste) possano fornire informazioni utili all’identificazione": è questo l'appello lanciato dai carabinieri del comando provinciale di Brescia per cercare di risalire all'identità del corpo, trovato smembrato in quindici pezzi, a Paline frazione del comune di Borno. L'analisi delle impronte digitali infatti non ha dato alcun risultato e, considerata la presenza di diversi tatuaggi, si spera da quelli di poter dare un nome alla vittima di questo terribile omicidio.

I primi risultati dell'autopsia

L'autopsia, che si sta svolgendo all'Istituto di Medicina Legale di Brescia, ha infatti fornito i primi elementi. La donna è alta circa un metro e sessanta e pesa tra i cinquanta e i cinquantacinque chili. La sua età non è ancora nota, ma ha i capelli scuri e – al momento del ritrovamento – aveva sia le unghie delle mani e dei piedi particolarmente curati: è infatti stata trovata con uno smalto colore violetto con dei glitter argentati.

I tatuaggi presenti sul corpo

Subito dopo, nella nota stampa, vengono elencati i vari tatuaggi presenti sul corpo: sulla caviglia destra è tatuata la scritta "step by step", sulla clavicola destra la parola "wanderlust", sul lato destro della schiena invece è presente la scritta "elegance is the", c'è inoltre una porzione di disegno sul gomito sinistro. Sull'altro gomito invece il tatuaggio "be brave" e ancora sul polso destro "fly", una "V" rovesciata sulla coscia destra e "VV" sulla coscia sinistra. Ancora "te" sul dorso della mano sinistra. Infine ci sono delle tracce di tatuaggi sulle dita della mano destra e un disegno maculato sul gluteo destro. Non è però escluso, spiegano i carabinieri, che ci siano altri tatuaggi sul corpo della donna. Chiunque dovesse avere informazioni può contattare il numero 0364/322800 o recarsi negli uffici delle Forze dell'Ordine.