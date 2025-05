video suggerito

Le rubano la borsa mentre aiuta il figlio disabile a sedersi sulla carrozzina: l'appello per ritrovarla Una donna ha raccontato di essere stata vittima di un furto mentre si trovava al mercato di via Crema a Milano: è stata indatti derubata della borsa mentre stava aiutando il figlio disabile a sedersi sulla sua carrozzina.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna ha raccontato di essere stata vittima di un furto. Attraverso un post, pubblicato su Facebook, ha raccontato che, nella giornata di oggi, sabato 31 maggio, mentre si trovava al mercato di via Crema a Milano è stata derubata della borsa. A rendere ancora più terribile l'evento – che già di per sé è molto grave – è stato il fatto che l'oggetto le è stato portato via mentre stava aiutando il figlio disabile a sedersi sulla sua carrozzina.

Il racconto del furto subito

È lei stessa a ripercorrere quel terribile momento: "Sono stata al mercato di via Crema – scrive – ero con mio figlio disabile, un momento di distrazione per aiutarlo a sedersi meglio nella carrozzina, mi è stata filata la borsa contenente tutto, dico tutto". All'interno infatti ci sarebbero state "chiavi della macchina, chiavi di casa, borsellino con tutti ma proprio tutti i documenti". Una sottrazione che ovviamente le ha scombussolato tutta la giornata. Per questo motivo ha pensato anche di chiedere aiuto ai suoi concittadini.

L'appello sul gruppo Facebook del quartiere

La donna ha deciso di scriverlo sul gruppo Facebook San Gottardo Meda Montegani Social street, che raccoglie migliaia di utenti proprio perché "siete tanti e se sentite o leggete qualcuno che scrive di una borsa ritrovata con i documenti… mi teniate presente. Inutile dire che non mi interessano i soldi ma semplicemente documenti e chiavi". La speranza è che quindi la signora possa presto ritrovare i propri effetti personali.