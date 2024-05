video suggerito

Le prime ore di Ilaria Salis fuori dal carcere di Budapest: oggi sarà di nuovo in tribunale Dopo 15 mesi di reclusione nel carcere di Budapest sono stati concessi i domiciliari a Ilaria Salis, l’attivista 39enne arrestata nel febbraio 2023 con l’accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra durante una manifestazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Salis

Dopo 15 mesi di reclusione nel carcere di Budapest sono stati concessi ieri i domiciliari a Ilaria Salis, l'attivista 39enne arrestata nel febbraio 2023 con l'accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra durante una manifestazione.

"Un primo passo verso l'Italia", è stato il commento del padre Roberto, che fin dai primissimi momenti ha sempre denunciato pubblicamente le condizioni di detenzione della figlia all'interno della prigione ungherese. I due, dopo l'uscita dal carcere di Gyorskocsi utca, si sono finalmente riabbracciati e hanno mangiato una pizza insieme. "Nessuno dovrà più passare quello che ho passato io", quello della stessa Ilaria Salis, candidata alle prossime elezioni europee con Alleanza Verdi-Sinistra che dietro il pagamento di una cauzione di 40mila euro si trova detenuta all'interno di un appartamento della periferia di Budapest, sorvegliata da un braccialetto elettronico stretto alla caviglia.

Il processo nei suoi confronti, intanto, continua. Ed è prevista proprio per oggi la prima vera udienza in tribunale, con le deposizioni di una presunta vittima delle aggressioni contestate e un paio di testimoni: "Ilaria potrebbe tornare ancora in aula in catene", aveva avvertito Roberto Salis. L’imputata si dichiara innocente, ma l’accusa ritiene di avere prove così decisive da averle offerto addirittura un patteggiamento a 11 anni (ne rischia fino a 24): la maestra elementare monzese è accusata infatti di associazione criminale e di lesioni gravissime (in realtà, referto medico alla mano, giudicate guaribili dai 5 agli 8 giorni).