Le auto blindate (di lusso) di Formigoni vanno all’asta. La Regione: inutili e costose Sono una Bmw serie 760 HP corazzata (appartenuta all’ex cancelliere tedesco Helmut Kohl e costata 270mila euro) a 5mila euro, e una Lexus Ls600H a 4mila euro. Le aveva volute Roberto Formigoni da governatore: oggi la Regione le vende per evitare gli elevati costi di manutenzione.

La Regione ci riprova. Tornano all'asta le macchine corazzate che l'allora governatore Roberto Formigoni aveva fortemente voluto nel parco auto della giunta lombarda: per le casse regionali sarebbero troppo onerosi i costi di manutenzione o rottamazione delle vetture (nonché inutili, visto che sono ferme da tempo e ormai hanno sulla carrozzeria parecchi anni e chilometri). Si tratta di una potente Lexus blindata LS600H, cinquemila di cilindrata, immatricolata nel 2007 e una BMW serie 760i HP corazzata, seimila di cilindrata (costata nel 2005 ben 270mila euro), a prova di mina antiuomo e appartenuta all’ex cancelliere tedesco Helmut Kohl. All'asta, come riporta La Repubblica, verranno battute invece a prezzi stracciati: la prima a 5mila euro, la seconda a 4mila. La Bmw infatti ha 115.632 chilometri alle spalle ed è parcheggiata in garage da otto anni; la seconda è in buone condizioni, ma incidentata.

In vendita anche nel 2013

La motivazione della (s)vendita? Come si legge sulla delibera regionale, "risulterebbe antieconomico effettuare lavori di manutenzione straordinaria su mezzi non più in strada da lungo tempo". Inoltre, "l'eventuale vendita delle automobili consentirebbe un risparmio delle spese di rottamazione e comporterebbe un'eventuale entrata in base al valore commerciale attribuibile ai beni". Per questo a sbarazzarsi dei due colossi già ci aveva provato Roberto Maroni ai tempi della sua reggenza in Regione: nel 2016, li aveva ceduti in comodato d’uso gratuito alla questura di Varese per il trasporto di magistrati o di altre personalità a rischio. Nel 2013 invece mise all'asta per la prima volta la Bmw da 270mila euro, senza successo.