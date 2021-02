Conducenti di autobus, tram e metropolitane, manutentori, ingegneri e tecnici del settore It (Information technology). Sono queste le figure principali che Atm, l'azienda dei trasporti di Milano, conta di assumere nel corso del 2021. Sono ben 600 le assunzioni previste in un anno definito di "turnover e investimenti in innovazione", secondo quanto comunicato in una nota. Le figure professionali ricercate vanno da quelle con profili più operativi a quelle più tecniche, fino all’inserimento di neolaureati in aree come le risorse umane e il finance.

Le figure ricercate

Ma Atm prevede di assumere soprattutto personale da dedicare alla guida e alla gestione dei mezzi: conducenti di bus, di tram e di filobus, addetti alla manutenzione di tram e di treni della metropolitana. Sono 260 i conducenti di bus, tram e filobus ricercati, anche alla prima esperienza nel trasporto di passeggeri. Le ricerche riguardano inoltre 70 manutentori specializzati nella manutenzione elettrica, elettronica o elettromeccanica di mezzi, impianti e immobili, 44 agenti di stazione, 35 ingegneri (tra cui mobility engineer, ingegneri elettrici, project manager, ingegneri informatici e delle telecomunicazioni, ingegneri progettazione, project engineer e ingegneri programmatori manutenzione) e 25 professionisti del settore It: sviluppatori da inserire nella software factory, professionisti nell’implementazione dei sistemi di bigliettazione e di telecomunicazione e sistemisti di rete, come ad esempio i cybersecurity system administrator.

Come candidarsi

Per consultare nel dettaglio tutte le posizioni aperte e candidarsi si può consultare il sito www.atm.it nella sezione “Lavorare in Atm”, dove è possibile verificare i requisiti – che vanno dal possesso di patenti di guida speciale alla laurea in specifiche materie – e candidarsi inserendo il proprio curriculum. I prescelti entreranno a fare parte di un gruppo che conta già oltre 10.000 dipendenti e gestisce il trasporto pubblico a Milano e in altri 95 comuni lombardi, la metropolitana di Copenaghen, il servizio di bike sharing BikeMi e le telecamere di Area C e Area B, le due Ztl milanesi. L’azienda ha iniziato anche una campagna di comunicazione sul recruiting, improntata al femminile: la campagna di assunzioni ha tra l'obiettivi quello di incrementare la presenza di donne in un settore che per molto tempo ha avuto una connotazione prettamente maschile, ed è anche per questo che la campagna di comunicazione prevede immagini di professioniste di Atm.