Lavora sul tetto di casa e precipita: un uomo soccorso in gravi condizioni Un uomo è precipitato dal tetto della sua abitazione a Volongo, in provincia di Cremona, nel pomeriggio di oggi venerdì 13 gennaio: era impegnato con dei lavori domestici quando ha perso l’equilibrio.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Stava facendo dei lavori mentre era sul tetto di casa quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. L'incidente domestico è avvenuto in un'abitazione a Volongo, in provincia di Cremona, nel pomeriggio di oggi venerdì 13 gennaio. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto si sono precipitati i medici del 118. Gravissime le ferite riportate dall'uomo, ma – ma come riporta Cremona Oggi – fortunatamente non è in pericolo di vita. Sull'accaduto le forze dell'ordine stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.

Operaio precipita in un'autocisterna

Sempre nella giornata di oggi venerdì 13 gennaio un uomo di 54 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere precipitato in un'autocisterna parcheggiata in via Triboniano a Milano. L'uomo era al lavoro quando è stato vittima del grave incidente. A dare l'allarme sono stati subito i suoi colleghi: in pochi minuti sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

All'arrivo dei sanitari il 54enne è stato trovato privo di sensi. Dopo i soccorsi sul posto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza: gravissimi i traumi riportati alla testa e al torace. Non è ancora chiaro se sia fuori pericolo. Intanto ora spetta alla polizia ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e far luce sulle eventuali responsabilità. Le forze dell'ordine stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso. Fondamentali saranno le testimonianze dei colleghi.