L’assessore lombardo La Russa fa il saluto romano ad un funerale, è polemica È bufera attorno al fratello minore del Senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, Romano, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia per il saluto romano fatto durante un funerale.

Un braccio teso alzato per salutare Alberto Stabilini, il militante della destra di Milano noto come "Pilotone" ai funerali di quest'ultimo. È bufera attorno al fratello minore del Senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, Romano, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia. Il saluto fascista fatto durante le esequie è finito online in un video registrato al momento dei funerali.

L'assessore La Russa fa il saluto romano ai funerali di Stabilini

Il video del braccio alzato di Romano La Russa, immortalato di spalle, ha fatto inevitabilmente il giro del web. Il "presente", gesto utilizzato per le commemorazioni di Sergio Ramelli, è nitido. Romano La Russa conosceva molto bene Alberto Stabilini, tanto che nel 1973 vennero arrestati insieme e condotti in carcere per gli scontri di piazza in cui era rimasto ucciso l'agente Marino. I due, insieme ad altri sei esponenti della destra milanese, vennero poi rilasciati dopo poco tempo.

Chi è Romano La Russa

Fratello di Ignazio, Romano La Russa nasce a Paternò, nel Catanese, nel 1952. Nel 1960 l'arrivo a Milano dove frequenta il liceo classico Carducci. Da lì, l'avvicinamento alla politica e alle posizioni di destra, visto anche l'impegno dei fratelli più grandi e della famiglia. Antonino, il padre dei fratelli La Russa, era un avvocato e politico del Movimento Sociale Italiano, a cui era iscritto anche Ignazio prima della trasformazione del partito in Alleanza Nazionale. Dopo un passaggio nel Pdl, il Senatore è entrato a far parte di Fratelli d'Italia. Il fratello Romano, invece, è stato recentemente nominato assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia in sostituzione a De Corato.