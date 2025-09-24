L’asfalto si solleva in mezzo alla strada e blocca un autobus: traffico in tilt e vie allagate a Monza

In via Mentana a Monza un pezzo di asfalto si è sollevato e ha bloccato un autobus di passaggio. Il cedimento potrebbe essere stato causato dalle intense precipitazioni del 24 settembre che, anche per via dei tombini che sono saltati, hanno allagato le strade cittadine.

Il pullman bloccato a causa dell’asfalto in via Mentana a Monza (foto da Facebook)

Un pezzo di asfalto si è sollevato in via Mentana a Monza bloccando un autobus di passaggio. È accaduto poco dopo le 17 di oggi, mercoledì 24 settembre, quando nuovi rovesci si sono abbattuti sulla città allagando le strade. La polizia locale è intervenuta per gestire il traffico e chiudere la strada per consentire i soccorsi. Non è ancora stata accertata la causa del cedimento, ma l'ipotesi è che si sia verificata una rottura alle tubature dell'impianto idrico. La stessa BrianzAcque, l'azienda che si occupa della distribuzione dell'acqua potabile in città, ha fatto sapere che potrebbero verificarsi disguidi e cali di pressione dell'erogazione residenziale.

La pioggia è tornata ad abbattersi su gran parte della Lombardia intorno alle 16 del 24 settembre, con precipitazioni anche intense. Potrebbe essere stato proprio l'accumulo di acqua che si è verificato nelle scorse ore a causare la rottura di parte dell'asfalto in via Mentana. In quel momento, un autobus di linea delle Autoguidovie che stava transitando è rimasto bloccato con una ruota. Nessuno dei passeggeri ha riportato conseguenze, ma il mezzo non ha potuto continuare la sua corsa. La polizia locale ha chiuso la strada per permettere l'intervento dei soccorsi, con i vigili del fuoco che sono stati allertati.

Le precipitazioni intense potrebbero essere la causa anche dei diversi tombini che sono esplosi facendo fuoriuscire altra acqua sulle strade, come segnalato sui social da diversi cittadini. La viabilità è stata interrotta da largo Mazzini e via Aspromonte e numerosi residenti hanno lamentato la mancanza di acqua corrente in diverse zone della città.