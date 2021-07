Lascia un ultimo messaggio alla famiglia e scompare: tutta Monza cerca il 23enne Sergiy Sannicandro Tutta Monza cerca Sergiy Sannicandro, il 23enne che il 19 luglio ha lasciare la casa con cui vive con la famiglia in via Aguggiari e ha fatto perdere le sue tracce. Prima di uscire ha lasciato un biglietto: “Non merito tutti i vostri sforzi e sacrifici che avete fatto, che state facendo e che farete. Adesso basta”. I genitori lanciano l’appello sui social: “Almeno facci sapere se stai bene”.

A cura di Giorgia Venturini

"Non merito tutti i vostri sforzi e sacrifici che avete fatto, che state facendo e che farete. Adesso basta. Grazie per tutto quello che avete fatto per me. Vi voglio bene". È questo l'ultimo messaggio che ha lasciato in camera sua il 23enne Sergiy Sannicandro prima di lasciare la casa con cui vive con la famiglia in via Aguggiari a Monza e far perdere le sue tracce. Ora tutti lo cercano. La madre adottiva ha lanciato un appello sui social diffondendo anche le sue foto: "Scomparso da Monza il 19 luglio intorno alle ore 14.00. Indossava bermuda in jeans, camicia azzurra, scarpe da ginnastica bianche. Facci sapere come stai".

I genitori: Facci almeno sapere come stai

La madre ha raccontato al Corriere della Sera che la famiglia ha conosciuto Sergiy all'età di 11 anni: "È arrivato dall'Ucraina e la prima volta è stato con tre mesi con noi. Un po' veniva lui e un po' andavamo noi. Lo considero da sempre un quarto figlio. Fino a quando, dopo aver superato un po' di burocrazia, siamo riusciti ad adottarlo sei anni fa, poco prima che compisse 18 anni". Da allora viveva a Monza. Era riuscito anche a trovare un lavoro in un pub prima che la pandemia lo costringesse a casa. Un duro colpo per lui. Fino a lunedì scorso quando ha lasciato un ultimo bigliettino ed è uscito senza fare più ritorno: "Ha lasciato a casa tutti i suoi vestiti, le carte di credito e i documenti. Ha portato con sé solo il cellulare ma ha lasciato a casa la sim". Ora tutti lo cercando. I genitori fanno sapere che chiunque possa fornire informazioni utili per le ricerche di contattare il numero 338.1031617. E poi nell'appello di rivolgono a lui: "Sergiy, oggi è una riga nera, ma insieme la facciamo cambiare. Facci almeno sapere come stai".