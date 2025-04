video suggerito

L'aria al cimitero di Nerviano è irrespirabile, la denuncia: "Ci sono bare abbandonate" Il consigliere comunale di Nerviano (Milano) ha denunciato la presenza di bare abbandonate, puzza e spazzatura al cimitero di Sant'Ilario. La Sindaca Daniela Colombo ha annunciato accertamenti sulla ditta a cui sono stati assegnati i servizi cimiteriali.

Domenica scorsa alcuni cittadini di Nerviano, comune all'interno della città metropolitana di Milano, hanno segnalato una forte puzza provenire dal cimitero della frazione di Sant'Ilario. Un consigliere comunale di minoranza della Lega, Massimo Cozzi, è andato a controllare, scoprendo bare abbandonate e sacchi della spazzatura all'esterno della camera mortuaria, in una zona, a detta del consigliere che ha documentato tutto sulla sua pagina Facebook, "facilmente raggiungibile da chiunque".

"A parte lo spettacolo vergognoso, si sente una puzza incredibile!– ha scritto Cozzi sui social – i nostri cimiteri meritano rispetto e decoro e non simili vergogne, chiediamo che si intervenga subito!". Alla denuncia ha risposto la Sindaca di Nerviano, Daniela Colombo, che ha chiarito la posizione dell'amministrazione: "È doveroso precisare che quanto accaduto, in più occasioni e in modo reiterato, non ha alcuna giustificazione. La dignità dei defunti, il rispetto dovuto alle famiglie e il decoro dei luoghi dove riposano i nostri cari non possono e non devono essere messi in discussione".

Fonte: pagina Facebook del consigliere di Nerviano Massimo Cozzi

"È altresì importante chiarire – continua la Sindaca – che l’Ente non governa il percorso di aggiudicazione delle gare d’appalto. Questo, purtroppo, comporta la possibilità che l’esito della gara assegni il servizio a soggetti che poi si rivelano inadeguati a svolgere le funzioni richieste. È un rischio noto, ma ciò non significa che lo si debba accettare passivamente. Contrastare queste situazioni è un dovere e lo stiamo facendo con determinazione. Non tollereremo ulteriori mancanze: il rispetto dei cittadini passa anche, e soprattutto, dalla cura dei luoghi della memoria".

La sezione di Nerviano della Lega, però, ha risposto: "Ci troviamo di fronte all'ennesimo episodio di forte criticità nella gestione dei servizi cimiteriali che, dopo l'avvento dal mese di febbraio del nuovo appalto, ha avuto un tracollo sotto gli occhi di tutti. Di sicuro non bastano e non tranquillizzano per nulla le parole del sindaco! Il punto è un altro: alle parole seguano i fatti, cioè controlli puntuali e relative sanzioni. Si prenda il capitolato d'appalto e si verifichi punto per punto che, quanto previsto, venga poi fatto".