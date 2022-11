L’amico di Luca Marangoni ha assistito alla morte del 14enne investito dal tram ed è scappato sotto shock Luca Marangoni stava andando a scuola in bicicletta quando è stato investito dal tram. Con lui c’era un amico che, sotto shock, è scappato verso la scuola. In classe ha raccontato della morte del 14enne.

A cura di Enrico Spaccini

Stava andando a scuola in bicicletta, come faceva ogni giorno. Qualche chilometro separava casa sua, in zona Città Studi di Milano, dal liceo scientifico "Albert Einstein". Un percorso che Luca Marangoni non faceva mai da solo, ma sempre con un suo amico che aveva conosciuto alle medie. L'amico che questa mattina ha visto tutto quello che è successo in via Tito Livio.

"Era molto sveglio"

I due 14enni frequentavano insieme la 1° D di quel liceo scientifico in via Einstein 3. Luca aveva stretto amicizia con quel suo compagno di classe delle medie, e alle superiori hanno deciso di iscriversi alla stessa sezione.

Come ricordano i genitori degli altri coetanei a Fanpage.it, Luca, così come l'amico, era molto bravo a scuola. "Era anche molto sveglio", racconta una mamma. Per questo motivo sostiene che non poteva avere gli auricolari: conosceva quella strada e i suoi pericoli, sapeva che le cuffiette lo avrebbero distratto. Ma se le avesse o meno lo stabiliranno le forze dell'ordine.

Con la bicicletta incastrata

Quel suo amico, però, quel compagno di classe ha visto tutto. Ne sono certi alcuni dei passanti che li avevano scorti intorno alle 8.15 di martedì 8 novembre pedalare uno accanto all'altro.

Ha visto quel tram della linea 16 colpire la bicicletta di Luca, che poi si è incastrata tra i binari. Luca Marangoni è morto poco dopo. L'autista 45enne del tram è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno poi trasportato in ospedale sotto schock.

L'amico era talmente scioccato che non si è mai fermato. Ha continuato a pedalare fino alla scuola. Solo lì, in classe, ancora stravolto da quanto appena successo, avrebbe detto che Luca quella mattina non era con lui: un tram lo aveva investito.