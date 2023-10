L’amica di Alessia Pifferi: “Non è pazza, è diabolica. Sta solo recitando” “Non penso che lei abbia un problema psichico. Secondo me lei è un po’ ignorante come persona ed è diabolica. Però non è pazza”: parla l’amica di Alessia Pifferi.

"Le avevo fatto notare che doveva pensare a sua figlia e lasciare da parte il suo compagno, l'uomo che diceva di amare". Così l'amica di Alessia Pifferi ha iniziato a raccontare, prima in Questura poi durante la trasmissione Quarto Grado, le conversazioni al telefono che hanno avuto le due donne le settimane prima che la piccola Diana venisse abbandonata a casa da sola per sei giorni causandole la morte per stenti. Alessia Pifferi, in carcere dal luglio dello scorso anno, anche all'amica ha raccontato bugie. Prima tra tutte quella legata al battesimo.

Alessia Pifferi si era presentata anche all'amica con la bomboniera del finto battesimo. "Quando lei mi ha detto della bomboniera, io non la sentivo da due mesi", racconta l'amica che resta in anonimato nella sua intervista al programma su Rete 4. "Mi ha detto all'improvviso che avrebbe battezzato la bambina. Mi sembrava strano che però battezzasse Diana senza invitarmi. Dopotutto era lei a vantarsi della nostra amicizia. Andava in giro dicendo che lei aveva partecipato al mio matrimonio, che mi aveva truccato e che mi aveva fatto i capelli. Quindi quando mi ha detto che battezzava Diana io non ci ho creduto perché mi sembrava strano non mi invitasse".

L'amica racconta di aver trascorso ore al telefono a parlare con Alessia Pifferi: "Le facevo da psicologa". La donna ha raccontato che continuava a ripeterle di occuparsi di Diana e di mettere da parte il compagno. "Mi diceva che sua madre era una bugiarda, ma non è vero. Alla fine la bugiarda era lei". Le bugie secondo l'amica erano tante: "Lei pensava di voler a tutti i costi un uomo per sistemare lei e Diana. Ma non era così: voleva solo alimentare ciò che era il suo bisogno, il suo ego. Perché se vuoi davvero un futuro per tua figlia ti porti Diana a tutti i costi. Così anche quando ha detto di prostituirsi: non lo faceva per la figlia ma per fare un regalo al compagno".

Nonostante queste lunghe telefonate "nessuno poteva pensarla in grado di fare una cosa simile – precisa ancora l'amica -. Tutte le mamme portano i loro bambini appresso. Chi poteva mai immaginare che lei potesse aver lasciato da sola la piccola".

"Alessia Pifferi non è pazza, è diabolica"

Infine l'amica poi risponde così sulla salute mentale di Alessia Pifferi: "Non penso che lei abbia un problema psichico. Secondo me lei è un po' ignorante come persona ed è diabolica. Però non è pazza. Anche se ragionasse come una bambina di cinque anni come fai a lasciare da sola la figlia? Una bambina di cinque anni non lascerebbe da sola neanche il suo gatto. Ora Alessia Pifferi la vogliono far passare come scema? Come pazza? Lei sta recitando perché ribalterà tutta la frittata sugli altri ma non è così. Perché tutto è tranne che pazza. Lei vuole farsi passare come pazza ma non lo è".