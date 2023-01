Lady Muffin, l’attrice hard che ha denunciato chi segnala i suoi video: “Sono stata offesa pesantemente” Dopo la denuncia presentata contro ignoti che segnalavano i loro video portando all’oscuramento dei loro profili social, Lady Muffin – all’anagrafe Debora Gentile – è stato oggetto di offese e insulti.

A cura di Ilaria Quattrone

Lady Muffin e Tommy A Canaglia sono i due attori hard che alcuni giorni fa avevano presentato un esposto contro chi segnalava i loro video causando l'oscuramento dei loro profili social. Adesso l'attrice, all'anagrafe Debora Gentile, ha deciso di querelare un utente per diffamazione perché l'avrebbe insultata sotto alcune foto condivise sui propri profili social. Non è la prima volta che la stessa persona le rivolge delle offese.

Già in passato, a corredo di altre foto in cui era ritratto anche il figlio dell'artista, erano apparsi insulti simili. Per questo motivo, dopo l'ennesimo episodio, Gentile ha deciso di denunciare. Assistita dall'avvocato Antonino Castorina, Lady Muffin ha deciso di sporgere denuncia.

Le offese

"Le condotte subite in rete – spiega il legale – apre una profonda riflessione rispetto al fatto che una donna, tra l'altro madre, solo per il fatto di essere un'attrice che opera nel mondo dell'Eros possa essere apostrofata in modo gratuito e ignobile da chicchessia".

Per l'avvocato è certo che "l’autorità giudiziaria investita del caso potrà accertare la penale responsabilità per chi si rende protagonista di queste offese gratuite e sessiste. Abbiamo già annunciato che, laddove si dovesse aprire la fase processuale, ci costituiremo parte civile".

Solo alcuni giorni fa, l'attrice insieme al collega Tommy la Canaglia si erano recati dai carabinieri di Gropello Cairoli, comune in provincia di Pavia, per presentare un esposto contro chi segnala i loro contenuti su Instagram e Tik Tok. La coppia aveva lamentato di dover far fronte a un ingente danno economico dato dalla continua chiusura e riapertura di profili social.