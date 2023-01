Lady Muffin e Tommy la Canaglia, gli attori hard denunciano chi segnala i loro video sui social “Stanno subendo un danno economico rilevante”: a dirlo è l’avvocato Antonino Castorina che difende Lady Muffin e Tommy la Canaglia, la coppia di attori hard che ha denunciato ai carabinieri chi segnala i loro video sui social.

A cura di Ilaria Quattrone

Lady Muffin e Tommy la Canaglia sono una coppia di attori hard che nei giorni scorsi si è presentata dai carabinieri di Gropello Cairoli, comune in provincia di Pavia, e ha presentato un esposto contro chi segnala i loro contenuti su Instagram e Tik Tok. A renderlo noto è stato il loro avvocato Antonino Castorina che ha raccontato come i due stiano subendo un danno economico rilevante.

Attraverso i loro canali, la coppia – che è tra le più cliccate al mondo – pubblica contenuti, ma non solo. Come tutti i content creator, utilizza le piattaforme per partnership e soprattutto per sponsorizzare eventi e attività. Un enorme giro di affari che è tenuto in piedi nel pieno rispetto delle regole ferree che impongono entrambi i social.

Prima della pubblicazione, tutti i loro post e le interazioni con gli utenti vengono valutate e vagliate dai rispettivi staff. Nonostante questo però la coppia continua a ricevere segnalazioni ai loro contenuti e alle loro live bloccando così i loro profili.

Perché la coppia sta subendo un grave danno economico

Anche se il blocco è solo temporaneo, comporta in ogni caso che la coppia debba creare nuovamente i loro canali da zero: deve recuperare i contenuti che vengono eliminati e dispersi e soprattutto ritrovare i loro followers. E proprio per questo motivo, si crea per loro un danno importante sia in termini di tempo che economici.

Da qui la decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine. Toccherà agli agenti della polizia postale valutare se sussistano le condizioni necessarie per agire penalmente. Nel caso in cui dovessero esserci, saranno gli stessi investigatori a trovare i responsabili di quanto accaduto alla coppia.