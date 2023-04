Ladro perde lo smartphone mentre svaligia un appartamento: arrestato dalla Polizia Una signora di 69 anni ha trovato la casa svaligiata, ma sotto al letto ha recuperato uno smartphone non suo. Lo ha consegnato alla Polizia che ha rintracciato il ladro.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sabato scorso, 1 aprile 2023, un ladro si era intrufolato in un appartamento in via Leopardi a Milano per svaligiarlo. È infatti riuscito a trafugare 500 euro in contanti e alcuni oggetti tecnologici. Non si è accorto, però di aver perso il suo smartphone, grazie al quale è stato arrestato dalla Polizia.

Il furto in appartamento

Nel pomeriggio di martedì 4 aprile una donna di 69 anni residente in via Leopardi, nel pieno centro di Milano, si è recata nel commissariato di piazza San Sepolcro per denunciare un furto in appartamento subito tre giorni prima.

La donna ha portato con sé un telefono cellulare che ha ritrovato sotto il letto della sua camera e che non era di sua proprietà. Mentre la refurtiva sottratta era poca cosa: 500 euro in contanti, qualche piccolo oggetto tecnologico e alcuni gioielli.

L'arresto del ladro

Gli agenti del Commissariato Centro hanno quindi tentato di risalire all'intestatario dello smartphone ritrovato nell'appartamento svaligiato e hanno scoperto essere di un signore di 43 anni residente a Rho, sempre in provincia di Milano.

I poliziotti si sono subito recati all'indirizzo dove l'uomo risultava residente e lo hanno intercettato mentre stava uscendo di casa. Sono entrati nella sua abitazione e hanno recuperato una parte del bottino del furto, confermando i loro sospetti: il telefono smarrito era proprio del ladro.

L'uomo è stato denunciato e sarà processo per il furto nell'appartamento della 69enne.