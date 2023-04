Ladro morde al braccio un carabiniere durante l’arresto: i militari azionano il taser per ammanettarlo Un ragazzo di 22 anni è stato sorpreso a forzare la porta di una casa in via Padova a Milano: durante l’arresto ha posto resistenza ai carabinieri arrivando a mordere al braccio un militare.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 22 anni è stato sorpreso nella mattinata di oggi lunedì 3 aprile a commettere un furto in un'abitazione di via Padova a Milano: i vicini avevano segnalato alle forze dell'ordine che il 22enne, originario del Marocco, era impegnato a forzare una porta d'ingresso. Subito i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano sono intervenuti per arrestarlo. Ma non è stato facile mettere le manette al giovane.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, dopo le segnalazioni dei residenti il 22enne è stato individuato e sorpreso dai carabinieri quando si trovava in strada, sempre in zona via Padova. Il giovane si trovava in forte stato di psico-agitazione e alla vista dei carabinieri ha agitato un cavalletto in ferro di una moto. Ha provato più volte a colpire i militari con l'oggetto contundente evitando così i primi tentativi di arresto da parte dei militari. Dopo alcuni minuti il 22enne non si era ancora calmato.

I carabinieri hanno attivato il taser durante l'arresto

Quando finalmente i militari sono riusciti a disarmare l'uomo, uno dei carabinieri è stato morso all'avambraccio dal malvivente durante i tentativi di immobilizzarlo. Il 22enne ha continuato ad opporre resistenza. Da qui la decisione di azionare il taser: il giovane è stato fermato ed ammanettato in sicurezza solo dopo averlo attinto, ad un braccio ed all'addome, da un colpo di taser esploso da un militare.

Trasferito in ospedale in carabiniere ferito

Il militare ferito è stato trasferito in ospedale in codice verde presso l'ospedale Città Studi, mentre per il 22enne che è stato soccorso dai paramedici del 118 non è stato necessario il trasporto in ospedale. Il giovane è in attesa del giudizio per direttissima previsto per domani mattina: davanti al giudice dovrà difendersi dall'accusa di furto in appartamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.