La vernice non si lava dalla statua a Milano, Ultima generazione: “È la stessa usata altre volte” Il monumento di piazza Duomo a Milano è ancora imbrattato con la vernice lanciata da Ultima Generazione lo scorso 9 marzo, il Comune di Milano emetterà un bando per la ripulitura, ma gli attivisti ribadiscono: “Era vernice lavabile, la stessa usata le altre volte”.

A cura di Chiara Daffini

La statua in piazza Duomo, imbrattata di vernice il 9 marzo 2023 dagli attivisti di Ultima Generazione

Lo scorso 9 marzo, in tarda mattinata, sul monumento dedicato a Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo a Milano, compaiono getti di vernice arancione lanciati dagli attivisti di Ultima Generazione per protestare contro i mancati provvedimenti delle istituzioni in tema di tutela dell'ambiente.

Da mesi il gruppo di ambientalisti, provenienti da tutta Italia, è impegnato in azioni che definisce di "disobbedienza civile" per smuovere l'opinione pubblica e le autorità, soprattutto a livello governativo, sull'importanza di agire immediatamente per contrastare il cambiamento climatico.

Oltre ai blocchi stradali, le manifestazioni di protesta non violenta si sono concentrate su monumenti e luoghi simbolo della cultura italiana, tra cui il Teatro Alla Scala, il Palazzo Vecchio di Firenze, la Fontana della Barcaccia a Roma e appunto la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo. In tutti i casi, eccetto nell'ultimo, la vernice – lavabile – è sempre stata rimossa nel giro di poche ore.

Leggi anche Indonesia, eruzione del vulcano Merapi fra i più attivi al mondo

Il monumento in Duomo ancora imbrattato

Perché allora il monumento in piazza Duomo resta ancora imbrattato dopo quasi due mesi?

"Abbiamo utilizzato la stessa identica vernice delle altre volte – replica un membro di Ultima Generazione a Fanpage.it – e, come negli altri casi, non c'era l'intento di danneggiare".

I tecnici dell'Amsa, intervenuti immediatamente sul posto, non sono però riusciti a rimuovere la vernice. Né, vista la delicatezza dell'opera, è stato possibile procedere con un normale intervento di pulizia ordinaria.

Per questa ragione Palazzo Marino, sentita la Sovrintendenza, ha stabilito di reclutare un team specializzato di restauratori. La gara d'appalto dovrebbe essere aggiudicata entro inizio maggio e solo allora si potrà procedere con la ripulitura, il cui completamento è previsto per la fine dello stesso mese.

Momento di grande repressione

"In questo momento – dice ancora a Fanpage.it Ultima Generazione – sta avvenendo una grande repressione nei nostri confronti, in particolare per le persone coinvolte nell'azione sulla statua in Duomo".

Oltre alle denunce per imbrattamento e danneggiamento, il Consiglio dei ministri, approvando il disegno di legge proposto dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha disposto multe fino a 60mila euro per chi danneggia o imbratta i monumenti.