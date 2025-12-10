La testimonianza di Raissa Skorkina: “Fidanzata con Berlusconi per 4 anni, facevo la casalinga perché era geloso”

Raissa Skorkina ad Arcore

Ha testimoniato in video collegamento su Teams dall'ambasciata italiana in Thailandia la modella russa Raissa Skorkina, convocata nel processo ora in corso a Monza per tentata estorsione a Silvio Berlusconi da parte dell'ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato.

Raissa Skorkina: "Sono stata fidanzata con Berlusconi"

"Lei lo minacciava", ha confermato la donna, chiamata ieri a deporre come persona informata sui fatti su una richiesta estorsiva di un milione di euro che Rigato avrebbe insistentemente avanzato all'ex premier in cambio del proprio silenzio sulle "cene eleganti" di Arcore.

Ma non solo. La teste, affiancata dall'avvocato Mirko Palumbo, ha descritto anche i suoi presunti trascorsi amorosi con il fondatore di Forza Italia, raccontando di averlo conosciuto nel 2005 a un concorso di bellezza a Porto Cervo e di aver intrecciato con lui una relazione durata ben quattro anni, nonostante entrambi fossero all'epoca sposati. "Lui era geloso, non voleva che io continuassi a lavorare e facessi carriera. Quindi facevo la casalinga e lui si occupava delle mie necessità", sono state le sue parole. In merito ai festini con le altre ragazze e alle notti del "bunga bunga", invece, Skorkina ha affermato di non saperne nulla, e di non esserci mai andata.

Chi è Giovanna Rigato e di cosa è accusata

Giovanna Rigato e Silvio Berlusconi

Giovanna Rigato, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello 6 nel 2006 insieme ai più noti Filippo Bisciglia, Laura Torrisi e Francesca Cipriani, è stata denunciata dallo stesso Berlusconi nel 2017. L'accusa, quella di tentata estorsione, per aver chiesto di ricevere prima 500mila euro e poi un milione di euro per tacere sui casi giudiziari in cui era coinvolta insieme all'allora presidente del Consiglio. Una pretesa avvenuta durante più incontri ad Arcore, nonostante la showgirl veneta percepisse già circa 3mila euro al mese da Berlusconi e da lui avesse già ottenuto la possibilità di occupare gratuitamente uno degli appartamenti del premier.

La difesa di Giovanna Rigato: "Solo un risarcimento per i processi Ruby"

Rigato, ancora a processo dopo che i cinque figli del Cavaliere si sono costituiti parte civile dopo la morte del padre, ha però sempre negato tutte le accuse, motivando la sua richiesta come una sorta di "risarcimento per gli anni che ho trascorso nelle aule dei tribunali" a causa dei suoi collegamenti con Berlusconi e i processi Ruby. "Il calvario è cominciato nel 2010, ed è stato davvero stancante essere chiamata a testimoniare in continuazione", aveva dichiarato la donna. "Nel corso degli anni sono passata da testimone a imputata con altre 28 persone per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, e questo ha inevitabilmente leso la mia immagine". Il processo riprenderà a marzo con i testimoni della difesa: tra loro potrebbe esserci anche Karima El Mahroug, nota come Ruby Rubacuori.