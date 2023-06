La sorella di Giulia Tramontano: “Abbiamo fatto abbastanza? Volevo essere la zia più brava di sempre” Chiara, la sorella di Giulia Tramontano, affida ai social un messaggio struggente: “Volevo essere la zia più brava di sempre, se me lo avessero concesso. Noi avremmo voluto fare di più per portarti a casa. Ti prego… dimmi: è stato abbastanza? Tu ci hai sentito? Perché noi non sentiamo più nulla”.

A cura di Redazione Milano

Chiara, la sorella di Giulia Tramontano, ha affidato ad alcune storie Instagram un messaggio commuovente, dedicato alla 29enne assassinata dal compagnomentre era incinta al settimo mese. Le parole di Chiara Tramontano sono dirette a Giulia ma anche a Thiago, il nipote che non conoscerà mai: "Noi saremo sempre quel fiore appoggiato alla tua spalla. Vi sorreggeremo entrambi, saremo come nuvole e guarderemo sempre in alto. Io vorrei urlarlo al mondo come mi sento, ma le parole mi muoiono in gola. Perché io sono morta lentamente in questi cinque giorni. Noi siamo morti. Perché tu non sia mai sola".

"Siamo venuti con te – ha aggiunto -, per poterlo cullare, abbracciare, toccare. Perché volevo essere la zia più brava di sempre, se me lo avessero concesso. Noi avremmo voluto fare di più per portarti a casa. Ti prego… dimmi: è stato abbastanza? Tu ci hai sentito? Perché noi non sentiamo più nulla". Il dolore e lo sconcerto lasciano spazio ai dubbi, forse al rimorso di non aver capito, di non aver fatto abbastanza. Una reazione normale per una famiglia molto unita, i genitori e i tre figli, ora dilaniata da quanto accaduto e a fare i conti con il fatto che Giulia e il bambino non ci sono più.

Ieri i familiari di Giulia sono tornati a Senago, nella casa dove la 29enne è stata uccisa a coltellate da Alessandro Impagnatiello, dopo che la ragazza aveva scoperto la sua doppia vita e la relazione con una collega. Per giorni hanno coltivato la speranza che la giovane desse sue notizie, che si trattasse di un allontanamento volontario, ma non ci hanno mai creduto davvero. Questo anche perché l'altra donna con cui Alessandro aveva una relazione subito dopo la "scomparsa" aveva preso contatto con Chiara via social, aveva raccontato lei della visita di Giulia e di come avesse paura che Impagnatiello le avesse fatto del male, che ora temeva anche lei per la sua incolumità.