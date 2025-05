video suggerito

La scrittrice Cecilia Parodi rischia il processo: denunciata da Liliana Segre dopo il video contro gli ebrei In un video diffuso sui social la scrittrice Cecilia Parodi ha detto: "Odio tutti gli ebrei". Dopo la denuncia della senatrice, la Procura di Milano ha ipotizzato l'accusa di istigazione a delinquere, oltre a quella di diffamazione aggravata. Fissata l'udienza preliminare.

A cura di Giulia Ghirardi

"Odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all'ultimo". È a causa di queste parole, pronunciate in un video sui social, che la scrittrice Cecilia Parodi è oggi indagata per "istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale" e diffamazione aggravata in seguito alla denuncia di Liliana Segre. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pm Leonardo Lesti, il giudice Luca Milani ha fissato l’udienza preliminare il prossimo 26 giugno.

Stando a quanto ricostruito sino a questo momento, il procedimento si è aperto a luglio dello scorso anno proprio con la denuncia della senatrice a vita dopo la pubblicazione di un video su Instagram nel quale Parodi affermava, tra le altre cose, "odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all'ultimo, odio tutti quelli che li difendono", oltre a frasi antisemite dirette contro la sopravvissuta alla Shoah. Proprio per queste frasi la Procura ha ipotizzato anche l'accusa di istigazione a delinquere, oltre a quella di diffamazione aggravata dall'odio razziale per la scrittrice Cecilia Parodi.

Dopo la denuncia, presentata alla Procura di Milano guidata da Marcello Viola, dall'avvocato di Segre, Vincenzo Saponara, è stato aperto un fascicolo per le due ipotesi di reato. Oggi, a quasi un anno di distanza, il pm Lesti ha chiesto il rinvio a giudizio. In occasione dell'udienza preliminare di giugno Segre potrà decidere se costituirsi parte civile nel procedimento.