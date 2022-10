La scaletta del concerto di Sting a Milano il 25 ottobre: l’ordine delle canzoni Da “Walking on the moon” fino a “Roxanne” e “Every Breath You Take”, successo del gruppo di cui faceva parte “The Police”, questa sera alle 21 il cantante Sting si esibirà al Forum di Assago di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Grande attesa per il concerto di Sting che ci sarà oggi, 25 ottobre 2022, al Mediolanum Forum d'Assago di Milano. L'artista torna in Italia con il suo tour europeo "My Songs". Da "Walking on the moon" fino a “Roxanne" e "Every Breath You Take", successo del gruppo di cui faceva parte "The Police", Sting renderà felici tutti i suoi fan.

Il concerto inizierà alle 21. Il concerto sarà aperto dalla band del figlio Joseph “Joe“ Sumner.

L'ordine delle canzoni in scaletta al concerto di Sting al Forum d'Assago

Tra le canzoni che canterà, non potevano mancare alcuni successi come Englishman in New York o ancora Walking on the Moon e Roxanne. Di seguito la scaletta del concerto.