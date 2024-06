video suggerito

La scaletta de concerto dei Negramaro allo stadio San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni Oggi 22 giugno lo stadio San Siro ospiterà il concerto dei Negramaro: alle 20.30 inizierà così la terza tappa, quella milanese, del tour negli stadi della band italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Oggi 22 giugno è la sera del concerto dei Negramaro allo stadio San Siro a Milano. Tutto è pronto: l'apertura dei cancelli è fissato per le 17.30 per il prato e per le 18 per gli anelli. Il via della musica invece è fissato per le 20.30. Per chi non avesse ancora acquistato i biglietti si potranno comprare anche in biglietteria sul posto posizionata al gate 8 e aperta fino alle 21.30 di stasera. Una delle più famose band italiane arriva nel capoluogo lombardo alla sua terza tappa del tour estivo Stadi 2024: dopo le date di Napoli e Udine.

Il nuovo tour negli stadi arriva alcuni mesi dopo la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Ricominciamo tutto. Anche questa canzone sarà nella scaletta di stasera, insieme a tanti altri successi della loro carriera ventennale che li ha visti calcare per primi, come band, uno stadio come il San Siro. A Fanpage.it Giuliano Sangiorgi aveva commentato così la loro canzone sanremese: "Ricominciamo tutto è una grande canzone che non vedo l'ora di portare gli stadi. Perché alla fine negli stadi o comunque nei concerti, quando sono vere quelle canzoni ti esplodono dentro e già mentre la provavamo per il Festival era qualcosa di irresistibile, un'emozione forte, come quando hai un grande classico in mano. Sono proprio fiero di aver portato questa canzone anche perché noi vogliamo usare dei contenitori grandi. Tra l'altro in un Sanremo in cui siamo stati invitati dopo 19 anni, da Amadeus, per partecipare in gara".

La scaletta dei Negramaro allo stadio San Siro

Sarà un vero e proprio spettacolo e tra le indiscrezioni come ospite della serata ci potrebbe essere anche Elisa, pronta invece a fare il suo concerto allo stadio San Siro nel 2025. Con la cantante la band potrebbe cantare la loro canzone scritta insieme Ti vorrei sollevare.

La scaletta delle canzoni potrebbe essere la stessa di quella già fatta nelle precedenti tappe. Eccola:

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo

Nuvole e lenzuola

Senza fiato / Solo per te

Ti vorrei sollevare

Mal di te!

Fino al giorno nuovo

Estate

Cade la pioggia

Solo tre minuti

Congiunzione astrale

Amore che torni

Attenta

Lente

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore

Tra i successi non mancherà La prima volta e i negramaro avevano spiegato così, ai tempi del lancio, il suo significato: "Forse la chiave di tutto sta dentro la ‘Prima volta', pezzo che apre una trilogia a sé stante, quella dei tre brani che chiudono il disco ("L'ultima volta" e "Ci sto pensando da un po'", ndr), tre brani che parlano fra di loro come un dialogo fra i Negramaro su quello che è stato, quello che è successo e quello che succederà: “E adesso non c’è niente al mondo / che possa somigliare in fondo / a quello che eravamo / a quello che ora siamo / a come noi saremo un giorno”. E in effetti si racconta una prima volta, anzi il racconto è più ampio parla di tempo (come tante canzoni dell'ultimo album) e di ricordi".