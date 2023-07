La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla fiera della maternità “Wish for a Baby” La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla fiera della maternità che si è tenuta il 20 e 21 maggio scorso. L’evento è al centro di diverse polemiche perché, secondo alcuni, è uno strumento per promuovere la gestazione per altri che è vietata in Italia.

A cura di Ilaria Quattrone

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla fiera della maternità, conosciuta con il nome Wish for a baby, che si è tenuta nel capoluogo meneghino il 20 e 21 maggio. A darne notizia è il quotidiano La Repubblica. Ogni anno l'evento è al centro di numerose discussioni politiche: alcuni esponenti ritengono infatti che sia solo uno strumento per promuovere la gestazione per altri, una pratica vietata in Italia.

L'esposto dell'assessore regionale Bertolaso

Sulla base di quanto riportato da Repubblica, l'iscrizione sarebbe per "atti non costituenti notizie di reato" e nascerebbe da un esposto firmato dall'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. La nota sarebbe stata inviata agli organizzatori dell'evento e, per conoscenza, agli inquirenti milanesi. Il Procuratore capo di Milano, Marcello Viola, avrebbe affidato il fascicolo alla procuratrice aggiunta Letizia Mannella che, come è noto, è a capo del dipartimento a tutela dei soggetti deboli.

L'interrogazione parlamentare del senatore Gasparri

Nei giorni scorsi è stata presentata un'interrogazione parlamentare, firmata dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, in cui si chiedeva al ministro della Giustizia Carlo Nordio delucidazioni sul mancato intervento della procura di Milano "come da diverse parti sollecitato, per impedire iniziative in palese contrasto con le leggi vigenti in Italia". Da qui la richiesta al ministro di valutare la possibilità usufruire dei propri poteri ispettivi "in relazione al contegno degli uffici giudiziari competenti".

La risposta del ministro Nordio

Il ministro ha già chiarito: ha spiegato che l'esposto presentato in Procura è arrivato il 22 maggio quando la Fiera era ormai terminata. Prima di questo, gli inquirenti non avevano mai "avuto conoscenza dell'evento". Solo pochi giorni dopo sarebbe avvenuta l'iscrizione tra gli atti che non costituiscono notizie di reato. Per questo motivo, il ministro ritiene "lineare e legittimo l'agire della Procura di Milano".

Che cos'è l'evento Wish for a Baby

L'appuntamento si svolge annualmente a Milano ed è rivolto a tutte le coppie che vogliono diventare genitori. Durante l'evento, è possibile incontrare i migliori esperti "di fertilità di tutto il mondo". Sono previste zone terapeutiche, incontri diretti, seminari e sessioni di domande e risposte sulla co-genitorialità e sull'adozione.

Come è stato spiegato sul sito dell'evento, il tema dell'evento non è solo la gestazione per altri: si discute anche di patologie come la sindrome dell'ovaio policistico o l'endometriosi o si parla di fertilità. Con l'arrivo dell'evento, si accendono però le polemiche tra alcuni esponenti di centro destra e la parte cattolica del Partito democratico e una parte del mondo femminista.