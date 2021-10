La pizza milanese di Spontini arriverà in Qatar per i Mondiali di calcio La pizza milanese di Spontini approda in Qatar. Il gruppo, attivo fin dal 1953 a Milano e diventato ormai una catena di successo in tutto il mondo, ha annunciato un accordo con la società Hdc per aprire i primi locali nel Paese mediorientale in occasione dei Mondiali di calcio previsti a novembre 2022.

A cura di Francesco Loiacono

Un trancio di pizza di Spontini

Per chi abita a Milano è una vera e propria istituzione, anche se non tutti magari sono d'accordo sul giudizio: la pizza di Spontini è per antonomasia la pizza al trancio milanese, con impasto alto e morbido, base croccante e una "cascata" di mozzarella a ricoprire il tutto. Dal 1953, quando la famiglia toscana Banti aprì la prima pizzeria al civico 4 di via Spontini (da cui il nome), la storia del marchio è molto cambiata. Da semplice pizzeria, Spontini è diventata una catena, con un brand che è diventato famoso ed esportato in tutto il mondo. Dopo la moltiplicazione dei punti vendita prima a Milano e poi in tutta Italia (21 le pizzerie a livello nazionale), dal 2015 Spontini è approdata all'estero: sei punti vendita sono stati aperti in Corea del Sud e tre in Giappone.

L'apertura in Qatar è prevista entro novembre 2022

E adesso il marchio ha reso noto di voler aprire un'altra pizzeria in Qatar, Paese che ospiterà i prossimi Mondiali di calcio nel 2022. La nuova pizzeria – tre in realtà i locali previsti – aprirà proprio entro il 22 novembre 2022, data del calcio di inizio dei Mondiali: una decisione ovviamente strategica per poter raggiungere i tanti appassionati di calcio che si recheranno in Qatar per assistere alla competizione. L'apertura di Spontini in Qatar ha però anche un significato simbolico: segna infatti "la ripartenza dell'espansione internazionale" del marchio, come spiega una nota del gruppo, "dopo i mesi bui del lockdown e della fase acuta della pandemia". Per lo sbarco in Qatar, il gruppo Spontini, guidato dal 1987 dall'imprenditore Massimo Innocenti, ha siglato un accordo con la società Hospitality development company (Hdc), che sempre nel Paese mediorientale è titolare di vari marchi del settore della ristorazione.