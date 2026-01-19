La piscina Suzzani a Bicocca riapre dopo oltre due anni di lavori: “È un presidio sociale per il quartiere”

Ingresso Piscina Suzzani a Bicocca (foto Google Maps)

La piscina Suzzani, tra Bicocca e Ca' Granda a Milano, chiusa da agosto 2023 per lavori di ristrutturazione, riapre ufficialmente al pubblico sabato 24 gennaio 2026. Come comunicato dal Comune in una nota diffusa, l’impianto torna ad accogliere i milanesi, dopo una chiusura di oltre due anni "per importanti interventi di riqualificazione".

Open day gratuito alla piscina Suzzani

Per l'occasione, quel giorno, sabato 24 gennaio, si potrà accedere gratuitamente al nuoto libero. Inoltre per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 12 anni sono messi a disposizione anche i gonfiabili appositamente allestiti.

L’apertura gratuita rappresenta un primo momento di restituzione dell’impianto alla comunità e offre l’opportunità di tornare in vasca, di conoscere le nuove dotazioni e di condividere impressioni e aspettative. In questa prima fase, l’impianto sarà accessibile per il nuoto libero, mentre a partire dal mese di marzo verrà progressivamente completata l’offerta dei corsi e della palestra, ampliando le possibilità di fruizione sportiva per utenti di tutte le età.

La palestra sarà infatti dotata di macchinari e attrezzature di ultima generazione, progettati per garantire allenamenti efficaci, sicuri e accessibili a utenti con differenti livelli di preparazione, in un ambiente moderno e funzionale pensato per il benessere e la qualità dell’esperienza sportiva.

I lavori di ristrutturazione

La riapertura arriva dopo una lunga fase di riqualificazione che si è articolato in più fasi:

I lavori, avviati ad agosto del 2023 e realizzati da MM S.p.A., hanno permesso interventi impiantistici e funzionali sulla struttura, finalizzati a rendere la piscina ancora più sicura, efficiente e moderna. Nell’ultima fase, Milanosport ha invece curato tutti gli approntamenti tecnici e gestionali necessari a garantire la riapertura.

Gli interventi dell'ultimo lotto di lavori hanno interessato sia l'area vasca sia gli spazi accessori, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, dell'efficienza energetica e del comfort per gli utenti restituendo alla città un impianto rinnovato e all'avanguardia dal punto di vista impiantistico. In quest'ottica si inserisce anche l'installazione di asciugacapelli a funzionamento controllato tramite tessera ricaricabile con apparecchi di ultima generazione, più resistenti e performanti, che rappresentano una soluzione pensata per favorire anche un utilizzo maggiormente consapevole delle risorse e ridurre gli sprechi energetici. Per l'utilizzo a pagamento, sarà necessario acquistare in reception la tessera ricaricabile. In occasione dell'apertura di sabato 24 gennaio e fino al 14 febbraio 2026, l'utilizzo dei phon sarà in forma gratuita previo l'acquisto della card al costo di due euro.

L'assessora allo Sport, Martina Riva: "La piscina Suzzani è un presidio sociale per il quartiere"

“La piscina Suzzani è un presidio sportivo e sociale fondamentale per il quartiere e per tutta la città – afferma Martina Riva, assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche giovanili – La sua riapertura, accompagnata da una giornata gratuita e aperta a tutti e a tutte, rappresenta un momento tangibile di riconsegna alla comunità. Continuiamo a investire nella riqualificazione degli spazi sportivi perché siano sempre più moderni, sostenibili, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni delle persone, promuovendo benessere, inclusione e qualità della vita nei quartieri”.

“La riapertura della piscina Suzzani rappresenta un primo obiettivo raggiunto per il 2026 e un risultato importante per Milanosport e per la città di Milano – dichiara Lorenzo Lamperti, presidente e direttore generale di Milanosport –. L’apertura gratuita del 24 gennaio vuole essere un segnale concreto di restituzione dell’impianto alla cittadinanza e un’occasione di ascolto, per costruire un’offerta sportiva sempre più rispondente ai bisogni del territorio, dopo un intervento di riqualificazione profondo e articolato”.