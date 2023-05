“La mamma e la sorella di Alessia Pifferi vanno indagate per abbandono di minore”: l’affondo dell’avvocata Secondo l’avvocata di Alessia Pifferi “la madre e la sorella dovrebbero essere indagate per abbandono di minori”, in quanto non si sono prese cura della donna che il quoziente intellettivo di una bambina di 7 anni.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Si è tenuta ieri, martedì 16 maggio, la prima udienza dibattimentale del processo sull'omicidio di Diana Pifferi, dopo che l'imputata Alessia Pifferi è stata giudicata in grado di poter sostenere l'iter processuale. Durante l'udienza la nuova avvocata della difesa ha coinvolto anche la madre e la sorella della donna.

La perizia del carcere

L'avvocata Alessia Pontenani ha presentato una perizia realizzata dall'equipe medica del carcere San Vittore di Milano, dove la donna è detenuta, secondo la quale Alessia Pifferi ha "un quoziente intellettivo pari a quello di una bambina di 7 anni", a cauda di un "gravissimo ritardo mentale".

La legale si è quindi concentrata sull'opportunità di aver lasciato "in mano a una bambina un'altra bambina", riferendosi ovviamente alla figlia Diana, che infatti la donna ha poi abbandonato in casa da sola lo scorso luglio, facendola morire di stenti.

L'obiettivo della difesa è quello di autorizzare una perizia psichiatrica che possa determinare l'eventuale incapacità di intendere e di volere dell'imputata al momento dei fatti, ma anche di denunciare lo stato di abbandono in cui versava la donna, nonostante fossero noti i suoi problemi mentali e le condizioni in cui faceva vivere la figlia.

"Andrebbero indagate anche loro"

"La signora Pifferi ha un problema serio ed è stato un peccato che nessuno l'abbia mai aiutata. Quando era a scuola aveva un insegnante di sostegno ed era seguita da una psicologa, che adesso sto cercando di rintracciare. Ma nessuno l'ha più aiutata quando ce n'era bisogno, né la famiglia, né i servizi sociali", ha spiegato l'avvocata.

E su questo si era già espresso anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, riconoscendo che "Siamo tutti responsabili della morte di una bimba, compresi i servizi sociali". Mentre l'avvocata coinvolge soprattutto la mamma e la sorella, che a Fanpage.it ha recentemente dichiarato "Alessia è indifendibile"

"È una tragedia per tutti, questa. Per me la madre e la sorella dovrebbero essere indagate per abbandono di minori", ha concluso Alessia Pontenani. Di recente la stessa Alessia ha scritto alla sorella e alla madre per dire loro di vergognarsi e che è anche colpa loro quanto è accaduto. Inoltre ha accusato la madre di non essere stata un modello per lei.