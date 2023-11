La madre di Ivan Sirtori, scomparso da 4 mesi: “Abbiamo bisogno di un segnale per capire che ci sei” Ivan “Magoo” Sirtori è uscito di casa il 24 giugno scorso e non ha fatto più ritorno. I parenti del 49enne di Colle Brianza (Lecco) hanno lanciato un nuovo appello: “Non vogliamo intralciare il tuo percorso, ti abbiamo sempre supportato”.

A cura di Enrico Spaccini

Sono passati più di 4 mesi da quando Ivan Sirtori, detto "Magoo", è uscito di casa a Colle Brianza (in provincia di Lecco) per non fare più ritorno. La mattina del 24 giugno il 49enne voleva andare verso l'eremo di San Genesio. "Non era la prima volta che capitava era già successo che si allontanasse e restasse fuori a dormire ma aveva sempre avvisato", spiega il fratello Riccardo che insieme alla madre Antonia lancia un altro appello diretto a Ivan: "Ovunque tu sia, sappi che non vogliamo intralciare il tuo percorso e la tua scelta di vita".

La professione da psicologo e la musicoterapia

Il programma Chi l'ha visto? andato in onda ieri sera, 1 novembre, su Rai Tre ha parlato ancora di Ivan Sirtori facendo parlare suo fratello e la madre. I due lo descrivono come una persona "fuori dal comune". Il 49enne è sposato e padre di due figlie. Si era laureato in psicologia, ma nel 2015 ha deciso di abbandonare la professione per dedicarsi all'arte e alla musicoterapia e facendosi chiamare "Magoo".

Ivan "Magoo" Sirtori (foto da Facebook)

"Continuava a dire che voleva costruire un posto per sé, fuori dal mondo” ricorda la mamma. Poi, però, qualcosa non sarebbe andato come pianificato. "Ha iniziato una cura, prendeva anche dei farmaci", continua la signora Antonia: "La situazione è migliorata e ha deciso di sospendere la cura", nonostante il parere contrario della dottoressa che lo seguiva.

La scomparsa

Il 24 giugno Ivan è uscito di casa per non fare più ritorno. Nessuno lo avrebbe visto quella mattina, quindi non si sa nemmeno com'era vestito. Proprio perché non era la prima volta che il 49enne usciva di casa per diverse ore, la moglie avrebbe deciso di aspettare tre giorni prima di denunciare la scomparsa.

Vigili del fuoco, Protezione Civile e forze dell'ordine hanno setacciato per giorni i boschi intorno al paese. Un giorno è arrivata la segnalazione da parte di una persona che ha detto di averlo visto nella zona di Somasca, sopra Vercurago.

Al momento, tutto sembra portare a un allontanamento volontario. Quello che chiede la famiglia di Ivan, però, è solo "un messaggio, un qualunque segnale che ci faccia capire che ci sei, dopo mesi di assordante silenzio abbiamo bisogno di una parola. Sai che ti abbiamo sempre supportato e sempre lo faremo".