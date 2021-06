La Lombardia attende solo l'ufficialità, ma la conferma della zona bianca non è in discussione. La regione italiana colpita per prima dalla pandemia di Coronavirus arriva al monitoraggio di oggi della Cabina di regia con dati in ulteriore miglioramento. In particolare, il parametro che determina la permanenza in zona bianca, ossia l'incidenza settimanale di nuovi casi, cala ulteriormente: nella settimana compresa tra l'11 e il 17 giugno è arrivata a 15,3 casi su 100mila abitanti, contro il valore di 22,9 della scorsa settimana. Un dato quindi decisamente sotto la soglia di 50 casi su 100mila abitanti, il limite tra zona bianca e zona gialla.

Il consueto report settimanale diffuso dall'Ats (Agenzia per la tutela della salute) dell'Insubria evidenzia come i tamponi positivi siano calati a 4.980 su oltre 215mila nell'ultima settimana, contro i 7.265 su oltre 228mila della scorsa. Cala, di conseguenza, il tasso di positività dei tamponi, arrivato adesso al 2,3 per cento (contro il 3,2 della precedente settimana), e calano anche i positivi: sono stati 1.554 negli ultimi sette giorni, contro i 2.319 della scorsa settimana.

Migliorano anche i dati relativi ai ricoveri: gli ospedali si svuotano

Altri dati positivi arrivano dagli ospedali, che soprattutto grazie al buon andamento della campagna vaccinale (in Lombardia sono state fatte finora oltre 7 milioni e 692mila dosi) sono sempre più vuoti per quanto riguarda i pazienti Covid. Come emerso dal bollettino di ieri diramato dalla Regione, i pazienti Covid ricoverati nei reparti di area medica (non critica) degli ospedali sono scesi sotto quota 500 (sono 496, in calo di 38 degenti) mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 90. Migliorano per fortuna anche i dati relativi ai decessi, anche se pure ieri il Covid-19 si è portato via quattro persone: il totale delle vittime ufficiali è 33.746, una cifra impressionante che non deve mai far dimenticare, anche in zona bianca, ciò che la Lombardia ha passato e continua tuttora a fronteggiare.