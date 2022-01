La Lombardia resta in zona gialla anche la prossima settimana La Lombardia resta in zona gialla anche per la prossima settimana. Lo confermano fonti della Regione a Fanpage.it, dopo il consueto monitoraggio del venerdì dell’Iss.

A cura di Francesco Loiacono

La Lombardia resta in zona gialla per un'altra settimana. In attesa di una conferma ufficiale da parte del governo e dell'Istituto superiore di sanità dopo il consueto monitoraggio del venerdì, fonti della Regione confermano a Fanpage.it che, nonostante i dati relativi alla pandemia di Coronavirus continuino a peggiorare, la regione non passerà in zona arancione almeno per la prossima settimana. I principali parametri che fotografano la situazione relativa al Covid-19 consentono alla regione in questo momento più colpita dalla ondata legata alla variante Omicron di rimanere in zona gialla, anche se non si può escludere che nelle prossime settimane possa scattare il passaggio nella fascia di rischio successiva.

La situazione Covid in Lombardia

Il bollettino Covid di ieri, 6 gennaio, oltre al record italiano ha fatto registrare anche quello lombardo di nuovi casi giornalieri, con 52.693 contagi. Sono aumentati i ricoveri sia nei reparti di area medica, con 2.519 pazienti ricoverati, sia in quelli di terapia intensiva, dove i degenti ricoverati sono 229. degenti Covid: ieri erano 226. In termini di percentuali di occupazione dei posti letto, in area medica si è saliti al 24 per cento di letti occupati da positivi al Covid sul totale, con la soglia per la zona arancione fissata al 30 per cento. In terapia intensiva invece i posti letto occupati da pazienti Covid sono il 15 per cento del totale, e la soglia per la zona arancione è fissata al 20 per cento. Resta sempre molto elevata l'incidenza settimanale di nuovi casi su 100mila abitanti, un parametro ormai già da tempo schizzato verso valori da zona rossa: la Lombardia è a oltre 2500 casi giornalieri su 100mila abitanti.