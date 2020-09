in foto: Foto da Facebook del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

Il 2 aprile in Lombardia sarà la "Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini". Lo ha deciso oggi 22 settembre il Consiglio regionale approvando la legge proprio nel giorno di San Maurizio, patrono degli Alpini. E la data non è stata scelta a caso: lo scorso 2 aprile è stato inaugurato l'ospedale da campo allestito dagli Alpini a Bergamo per far fronte alla mancanza di posti di terapia intensiva durante l'emergenza sanitaria. Per fare in modo che l'ospedale, gestito da Emergency, fosse il prima possibile operativo, parteciparono 300 volontari che lavorarono senza sosta giorno e notte: "Siamo tutti volontari, e lo facciamo perché siamo di Bergamo, per le persone decedute, bisogna sempre dare il cuore", avevano detto. L‘ultima paziente era stata dimessa lo scorso 26 maggio. Ora il loro impegno impegno verrà ricordato in una giornata dedicata ai volontari dal cappello piumato.

"In questo modo la Lombardia ringrazia gli Alpini"

Durante il suo intervento in aula il relatore Floriano Massardi, che per l’occasione ha indossato un cappello degli Alpini, ha parlato di provvedimento che "aiuta a diffondere il mondo e i valori degli Alpini e rappresenta un grazie da parte di tutta la collettività per le azioni svolte a supporto della popolazione". Gli fa eco il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi: "Questo – ha detto Fermi – è il grazie della Lombardia agli alpini, al loro attivismo nel volontariato e nelle azioni di protezione civile, come hanno dimostrato in pieno Covid. Sono una garanzia di tempestività e di valori, quei valori che vogliamo siano diffusi e tramandati anche alle giovani generazioni".

Gli alpini impegnati anche contro il bullismo

La legge appena approvata promuove le numerose attività di volontariato, di aiuto e supporto che da sempre caratterizzano l'operato degli Alpini. Non solo: obiettivo della legge è quello di "promuovere la diffusione dei valori storici, sociali e culturali delle Penne nere e le iniziative da loro realizzate per le generazioni più giovani ed in età scolastica, per esempio di contrasto al bullismo o con carattere educativo". E ancora: ogni anno l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale lancerà un concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, mettendo a disposizione una borsa di studio e un viaggio di istruzione nei luoghi interessati da eventi legati alla storia degli Alpini.