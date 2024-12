video suggerito

La Lega propone di mettere i metal detector all’ingresso delle discoteche per non far entrare i coltelli Metal detector nei locali della movida e nelle discoteche. È la proposta della Lega durante l’ultimo consiglio regionale in Lombardia, presentata come ordine del giorno al bilancio di previsione 2025-2027. “Una misura non più rimandabile” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un metal detector all'ingresso delle discoteche per evitare l'ingresso di lame e coltelli all'interno del locale. È la proposta della Lega durante l'ultimo consiglio regionale in Lombardia, presentata come ordine del giorno al bilancio di previsione 2025-2027. "Una misura non più rimandabile", per gli esponenti del Carroccio al Pirellone. "Si ripetono ogni fine settimana le notizie di accoltellamento presenti sulla cronaca in tutta Italia, quasi tutte con protagonisti giovani o minori".

L'idea, quella di sventare potenziali aggressioni a colpi di coltello o pugnale. "Sono ormai tristemente diventate notizia comune, specialmente in Lombardia per opera delle baby gang e dei gruppi di giovani protagonisti troppo spesso di cronaca nera a seguito di risse e rapine nei locali pubblici e nelle piazze", ha fatto così scrivere in una nota Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia. "Questi alcuni dei tanti episodi accaduti in discoteca, scaturiti spesso da alcool, droga e futili motivi, finiti nel sangue a causa di coltelli introdotti di nascosto nei locali. La cultura del coltello è una pratica che sembra comune tra i giovani, soprattutto stranieri, e va combattuta con ogni mezzo a disposizione impegnando tutti i livelli istituzionali".

E ancora. "Per questo motivo abbiamo presentato un ordine del giorno, per impegnare la giunta Fontana a stanziare risorse a sostegno delle attività che organizzano eventi di pubblico spettacolo come i locali della movida o le discoteche, destinate all'acquisto di dispositivi di sicurezza come i metal detector a paletta, da utilizzare per il controllo agli accessi".