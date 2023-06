La grandine copre le strade di Corbetta come neve, il sindaco: “Un temporale da brividi” A Corbetta la grandine caduta nella notte tra martedì e mercoledì 7 giugno ha coperto le strade del paese. “Sono caduti più di 60 millimetri d’acqua in mezz’ora”, ha detto il sindaco Marco Ballarini.

Una bomba d'acqua ha colpito nella notte tra martedì e mercoledì 7 giugno Milano e l'hinterland occidentale. In alcune zone, come Corbetta, è caduta anche sottoforma di grandine. "In pochi minuti ieri notte è caduta la pioggia di un mese, con oltre 60 millimetri in mezz'ora", ha commentato Marco Ballarini, sindaco del piccolo comune all'interno della Città Metropolitana di Milano mostrando un paio di foto delle strade della città, "un temporale da brividi".

Il ripristino delle strade

Gli scatti mostrano come il manto stradale la scorsa notte fosse interamente ricoperto di grandine, con le impronte lasciate dalle scarpe sul ghiaccio di chi ha camminato sopra come fosse neve. Le prime richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco sono arrivate intorno alle 4 di mercoledì 7 giugno e si sono susseguite fino al mattino.

Come assicurato dal sindaco Ballarini, dopo l'intervento del personale comunale del Gruppo Cap, le strade sono tornate alla normalità anche grazie alla liberazione dei tombini occlusi dalla grandine. "A seguito di attente verifiche da parte dei tecnici, fortunatamente possiamo confermare che non abbiamo registrato danni a strutture e infrastrutture comunali", ha affermato il primo cittadino di Corbetta.

I disagi per la popolazione

Tuttavia, nei vari gruppi social del paese e anche sotto lo stesso post Facebook di Ballarini, si può facilmente vedere come i disagi per la popolazione non sono affatto mancati. In molti hanno raccontato di allagamenti in casa, soprattutto nei piani interrati come taverne o cantine, danni alle coltivazioni, ai giardini e alle auto.

Sebbene la portata delle precipitazioni sia stata del tutto eccezionale, visto che in mezz'ora è caduta la stessa quantità di pioggia che si registra solitamente in tutto il mese di giugno, c'è anche chi punta il dito contro la manutenzione stradale, considerata non sempre all'altezza delle necessità del paese.